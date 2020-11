In Aichforst stand ein Nebengebäude in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

ROTHENTHURN. In Aichforst bei Rothenthurn geriet am 12. November 2020 ein Nebengebäude aus unbekannter Ursache in Brand. Die Besitzerin, die sich im benachbarten Wohnhaus aufhielt, bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Molzbichl/Olsach, Spittal und St. Peter rückten mit 58 Mann an. Sie konnten den Brand löschen. Das Nebengebäude wurde durch die Flammen stark beschädigt. Personen waren nicht gefährdet. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest. Um die Brandursache kümmert sich der Bezirksbrandermittler.