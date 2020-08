Neue Präsentationsplattform für den Naturpark Weißensee

Neue Naturpark "Pop up Infostelle" in Techendorf informiert Besucher über den Weißensee, seine „mächtigen Bewohner“ und seine Geschichte.

WEISSENSEE. Der Naturpark Weißensee ist im Tourismusbüro in Techendorf um eine kleine, feine Naturpark Informationsstelle reicher. Im Naturpark "Pop up Info", das für Interessierte täglich frei zugänglich ist, dreht sich alles um den Weißensee, seine "mächtigen Bewohner" und dessen Geschichte. Fischpräparate schweben über den Köpfen der Besucher und geben Einblicke in die Fischwelt des höchsten Badesees in Kärnten. Oder einzigartige Fossilien veranschaulichen, wie die Region vor rund 250 Millionen Jahren aussah. Außerdem lassen Bilder und Malereien den See und dessen Bewohner für die Besucher "lebendig" werden.

Quartier für Ranger

Auf Informationstafeln werden den Interessierten spannende Phänomene des Naturparks erklärt, unter anderem woher die weiße Farbe des Sees kommt. Auch der Wald um den Weissensee wurde in die Infostelle eingebunden. Weiters dient der Raum den Naturpark Rangern als Schlechtwetterquartier und zur Gästeinformation.



Zusammenhalt

Die „Pop up Info“ wurde maßgeblich von den Rangern Petra Kranabether und Robert Röbl sowie Naturparke Geschäftsführer Robert Heuberger mitentwickelt und gestaltet. Die wertvollen Fossilien stellte der Naturpark Weißensee zur Verfügung. Ernest Turnschek von den „Yachtdiver Weißensee“ steuerte wunderbare Fotos bei. Die Agrargemeinschaft der Dorfschaften sponserte Fischpräparate und Martin Müller die Fischtexte. Und die Gemeinde Weißensee überließ den Raum kostenfrei. Somit konnte das Projekt kostengünstig umgesetzt werden.