Drei weitere Kreuzwegstationen am Kalvarienberg in Sachsenburg wurden fertig gestellt.



SACHSENBURG. Seit vier Jahren wird mit viel Liebe an der Neugestaltung der Kreuzwegstationen am Kalvarienberg in Sachsenburg gearbeitet. Nun gibt es wieder Grund zur Freude: In die Nischen von drei Kreuzwegstationen sind mit großer Sorgfalt Glasgemälde der Villacher Künstlerin Lisa Huber eingebaut worden. Damit sind jetzt bereits neun Kreuzwegstationen fertig.

Spirituell und großartig

Entstanden sind die Glasfenster nach einfühlsamen, farbigen Holzschnitten. Mutig und der Zeit entsprechend bewegen die religiösen Bilder die Seele seines Betrachters. Formal und Kompositionell bilden sie eine Einheit. "Der Dualismus ALT und NEU offenbart sich in der zeitgemäßen Gestaltung. Mittelalterliches Gedankengut und Gegenwart ergänzen sich zu einer wundervollen und mystischen Schau.", weiß Mitinitiator Wilfried Kuß. Ein Kreuzweg der Hoffnung und Zeitlosigkeit im Herzen von Sachsenburg, ergänzt Herbert Kulterer. Der Initiator und Urheber der Erneuerung der Kreuzwegstationen freut sich zusammen mit der Künstlerin und seinen Mitstreitern Sepp Laßnig, Isidor Laßnig und Wilfried Kuß über das Fortschreiten des Projekts am Kalvarienberg.