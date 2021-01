Heute, am Freitag, den 15. Jänner, fanden die Open Doors der HLW Spittal/Drau statt.



Alles online

Die eigentliche Präsenz-Veranstaltung wurde vom Team der HLW Spittal/Drau perfekt auf eine virtuelle Version geändert. Via ZOOM konnten Kinder und Eltern, die sich für die Schule interessieren, informieren. Vier Mal wurde am Nachmittag das gesamte Programm präsentiert. In drei Räumen arbeiteten ungefähr 20 Menschen an der Veranstaltung. Anstatt dem klassischen Handschlag gab es ein nettes Winken per Videokonferenz.

Gelungener Einstieg

Als Start setzte man auf den neuen PR-Film der HLW Spittal/Drau, der erste Eindrücke liefert. Die Moderation übernahm Herbert Lobak. Auch der Direktor Adolf Lackner begrüßte die virtuellen Besucher. Er meinte: "Unser neuer Film macht die HLW Spittal/Drau schmackhaft!"

Aufwand hat sich gelohnt

Die Open Doors 2021 waren anders als sonst. Dennoch hat sich die Mühe gelohnt. Es waren zahlreiche Besucher auf der Plattform und informierten sich über die HLW Spittal/Drau. Neben der nötigen Technik brauchte man auch ein tolles Team, das zusammenarbeitet.

Fragerunde

Besonders praktisch war die Idee einer Online-Fragerunde. In der sogenannten FutureZone konnten Eltern und Kinder all ihre Fragen stellen, die von dem Kollegium sowie Schülern beantwortet wurden. Hier blieb wirklich keine Frage offen! Im Chat konnten die Besucher alles erfahren: über Praktika, Sprachen, Ausbildung und vieles mehr.