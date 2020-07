Die freiheitliche Partei macht in Kärnten mit einem stillen Protest bzw. 200 Transparenten auf die schwierige Situation der Bauern aufmerksam.



KÄRNTEN. Direktvermarkter und Regionalität werden von der Politik seit Beginn der Corona-Krise in den Mittelpunkt gestellt. Daher startet die Kärntner FPÖ im Mai die Regionalitäts-Challenge, um heimische Unternehmer, Gastronomen und Bauern zu unterstützen und vor den Vorhang zu holen. „Aufbauend auf unsere Regionalitäts-Challenge beginnen wir nun gemeinsam mit den Landwirten einen positiven Protest. Mit etwa 200 Transparenten machen wir im Land auf die schwierige Lage und die ungewisse Zukunft der Landwirte aufmerksam.“, so Mitinitator Christian Lanzinger (FPÖ).



Transparente im ganzen Land

Die Transparente werden vorwiegend auf landwirtschaftlichen Flächen bei vielbefahrenen Straßen im ganzen Land zu sehen sein. Mit drei verschiedenen Motiven und Sprüchen möchte die Partei möglichst viele Konsumenten ansprechen und von der Wichtigkeit der Landwirtschaft überzeugen und damit die heimischen Bauern und ihren Fleiß in den Vordergrund stellen sowie unterstützen. „Landwirtschaft unterstützen: Damit auch ich noch Bäuerin sein kann“, ist auf einem Transparent mit kleinem Mädchen und Ziegenbaby zu lesen. Tina Berger, FPÖ Ortsparteiobfrau in Lendorf, ist von der Aktion begeistert: „Nur gemeinsam, Bauern und Konsumenten, können wir es schaffen den Bauernstand auch in Zukunft abzusichern. Denn ohne Bauern wird der ganzen Gesellschaft ihre Lebensgrundlage entzogen. Darum unterstütze ich mit meinem Team diesen positiven Protest für die heimische Landwirtschaft."