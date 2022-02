Weißensee: 1,9 Mio. € für Sanierung der Kanal- & Wasserleitung. Digitales Parkleitsystem soll Anreise erleichtern. Neue Seebrücke ein großes Thema.

WEISSENSEE. Trotz erneuter Absage der „Alternativen 11-Städte-Tour“, fanden auch heuer Holländer den Weg an den Weißensee, um die Faszination des Eislaufens zu genießen. Denn jedes Jahr im Winter präsentiert sich der höchste Badesee Österreichs als Eislaufparadies. Von der Anwesenheit der Niederländer zeugen auch Eisschnelllauf-Anzüge, die zum Trocknen von den Balkonen hängen und so den Ort prägen. "Trotz der Absage müssen wir mit der Buchungslage zufrieden sein. Viele österreichische Gäste genießen die Wintervielfalt bei uns“, weiß Ortschefin und Tourismusobfrau Karoline Turnschek.

Ganzjahrestourismus

Der Weißensee lockt jedes Jahr im Winter wie im Sommer viele Gäste aus Nah und Fern an. Denn die Region punktet neben unberührter Natur und jeder Menge Ruhe mit der Möglichkeit zahlreicher sportlicher Aktivitäten, wie Eislaufen, Schifahren, Langlaufen und Skaten im Winter bzw. Schwimmen, Radfahren, Wandern,Tauchen oder Laufen vom Frühling bis im Herbst. "Wir erwarten einen großartigen Sommer. Es wird schon stark nachgefragt", weiß die Bürgermeisterin.

Die Pläne

Rund 750 Parkplätze - innerorts ca. 350 und in Praditz ca. 400 - stehen den (Tages)-Gästen am Westufer zur Verfügung. An starken Tagen gehen die Parkplätze im Winter und Sommer dennoch über. Ein bekanntes Problem: Daher denkt man z. B. über ein digitales Besucher- und Parkleitsystem nach. "Die Besucher könnten so künftig in Echtzeit über eine APP erfahren, wo noch Parkplätze frei sind", so Turnschek, die weiter ausführt: "Wir haben auf Grund der Topographie eine beschränkte Kapazität und wollen nicht weitere Flächen versiegeln." Die Umsetzung erfolgt im Zuge einer großen Mobilitätsdatenanalyse. Bereits jetzt werden in der Region Öffentliche Verkehrsmittel und Shuttle-Services bis nach Greifenburg forciert, um einen sanfteren, stressfreien Urlaub weiter voranzutreiben.

Neue Leitungen

In die Jahre gekommen sind am Weißensee die Kanal- und Wasserleitungen. "Teilweise sind die Leitungen über 60 Jahre alt", so Turnschek. Daher startet man in der Gemeinde im März mit einer Generalsanierung der Kanal- und Wasserleitungen. 1,9 Mio. Euro nimmt man in die Hand. Der Startschuss erfolgt in den Ortschaften Naggl und Neusach.

Großprojekt Seebrücke

Der Zahn der Zeit nagt auch an der Seebrücke (Landesstraße) in Techendorf. "Es gibt bereits konkrete Pläne für die neue Seebrücke", verrät Turnschek. Diese sehen ein Tragegerüst aus Stahl samt toller Holzverkleidung vor. Im Zuge der Arbeiten sollen die Straße und ein Gehsteig verbreitert werden, der dann auch als Fahrradweg genützt werden kann. Die Plattform unterhalb der Brücke, die als Bootsanlegestelle dient, soll vergrößert werden. "Sie könnte dann auch als Bühne für Veranstaltungen genützt werden", so Turnschek. Mit dem Land Kärnten arbeitet man an der Umsetzung. Die nächsten Schritte werden im Frühjahr besprochen. Die Sanierung soll im Zuge ihrer ersten Amtszeit erfolgen.

Ausbau

Weißensee wurde erneut als "Familienfreundliche Gemeinde" ausgezeichnet. Mit dem Naturpark soll der Natur-Erlebnis-Spielplatz Buchbichl erneuert und erweitert werden. Er verbindet Bewegung und Mobilität mit Informationen und Schautafeln für Jung und Alt.

Wichtige Termine

Am Weißensee ist immer was los. Derzeit zeigt die Ausstellung "Bilder am Eis" Kunstwerke. Weitere Highlights 2022: Das Ö3 Silent Cinema am 25. Juni, der Kunst-Handwerksmarkt vom 24. bis 26. Juni, das Weißensee Klassik Festival vom 31. August bis 3. September oder die Mountain Bike Trail & Testtage im September.

Zur Sache

Karoline Turnschek ist am Weißensee voll verwurzelt. Die 40-Jährige leitet am Weißensee erfolgreich das "Hotel Moser" ihrer Familie und betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Ernest auch ein Tauchsport- sowie ein Shuttle-Taxiunternehmen. Außerdem ist sie Tourismusobfrau und hat seit fast einem Jahr das Bürgermeister-Amt inne. "Es ist ein umfangreicher und vielseitiger Job. Ich verfolge dieses Amt mit großem Respekt", so die Ortschefin abschließend.