KLEBLACH-LIND. Ein 30-jähriger Oberkärntner kam in den frühen Morgenstunden des 10. Mai 2020 mit seinem Fahrzeug auf der Fellbacher Landesstraße in der Gemeinde Kleblach-Lind rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Der Mann beging Fahrerflucht, konnte jedoch wenige Stunden später ausgeforscht werden. Ein Alkotest verlief positiv.