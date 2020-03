Ein Polizist der LPD Kärnten wurde im Zuge einer Alpinausbildung im Großglocknergebiet von einem Schneebrett mitgerissen und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

HEILIGENBLUT. Im Zuge einer Alpinausbildung der LPD Kärnten kam es am 08.03.2020 gegen 11:30 Uhr im Bereich der Abfahrt von der Adlersruhe in Richtung Pasterze, Großglocknergebiet, Gemeinde Heiligenblut, zum Abriss eines Schneebrettes mit ca. 15 cm Abrisskante. Das Schneebrett riss einen der Kursteilnehmer, einen Polizisten der LPD Kärnten, mit, wodurch dieser teilverschüttet wurde.

Der Beamte erlitt dabei schwere Verletzungen, an deren Folgen er noch an der Unfallstelle verstarb.

Von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache bestellt.