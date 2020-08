Mallnitz's Bürgermeister Günther Novak erklomm mit prominenten Freunden den Ankogel.

MALLNITZ. Hohe Politik, Freunde aus Wien und der Vorsitzende der Naturfreunde Österreich waren auf Kurzbesuch bei Bürgermeister Günther Novak in Mallnitz. Gemeinsam mit Andreas Schieder, Sonja Wehsely, Eva und Jürgen Czernohorsky unternahm der Bundesrat eine Bergtour am Ankogel. Bei idealem Bergwetter wurde die sportliche Runde für ihren Gipfelsieg auf 3.252 Meter Seehöhe mit einem ausgezeichneten Rund-Umblick belohnt. Im Anschluss stand für alle noch ein Besuch des Nationalpark Bildungszentrums mit dem Schwerpunkt „Forschendes - Lernen“ am Programm.