PUSARNITZ. Karl Pirker, langjähriger Pfarr-Provisor in Pusarnitz, feiert am Mittwoch, 9. September, seinen 80. Geburtstag.

Seit 53 Jahren Priester

Pirker, 1940 in St. Veit an der Glan geboren, maturierte 1962 am Bundesgymnasium in Klagenfurt. Anschließend absolvierte er seine philosophisch-theologischen Studien in Klagenfurt und Salzburg. 1967 wurde Pirker in Klagenfurt zum Priester geweiht. 1968 war der Jubilar Kaplan in Brückl sowie von 1968 bis 1971 Kaplan in St. Marein im Lavanttal. Anschließend wirkte er ein Jahr als Provisor in Rangersdorf. Von 1972 bis 1980 war Pirker Präses des Kolpinghauses in Spittal/Drau. Zudem war er von 1973 bis 2000 Religionsprofessor am Bundesgymnasium Porcia in Spittal. Von 1975 bis 1990 war Pirker Provisor in der Pfarre Kamering. Von 1975 bis 1977 war er überdies für die Pfarre Amlach verantwortlich. 1984 promovierte er an der Uni Salzburg in Theologie, 1989 auch in Philosophie.

Seit 32 Jahren in Pusarnitz

Seit 1988 ist Pirker bereits Provisor in Pusarnitz. In den Jahren 1999 und 2000 war er außerdem Provisor in Sachsenburg. In Anerkennung seiner Leistungen wurde Pirker 1999 zum Bischöflichen Geistlichen Rat ernannt.