Pfarrprovisor Slawomir Czulak (Millstatt, Döbriach) feiert am 28. August seinen 50. Geburtstag. Dieser wird im Rahmen der Gottesdienste in Döbriach (23. August) und Millstatt (28. August) auf besondere Weise gefeiert.



MILLSTATT. P. Slawomir Czulak SCJ, Provisor in Millstatt und Döbriach sowie Dechant-Stellvertreter des Dekanates Gmünd-Millstatt, feiert am Freitag, 28. August 2020, seinen 50. Geburtstag.

Herz-Jesu-Priester-Orden

Czulak, 1970 in Polen geboren, trat nach der Matura 1989 in den Orden der Herz-Jesu-Priester ein. Von 1990 bis 1996 studierte er Philosophie und Theologie im polnischen Stadniki, wo er 1996 auch zum Priester geweiht wurde. Anschließend war er als Kaplan in Polen tätig. Im Jahr 2000 kam er nach Niederösterreich, wo er zunächst als Kaplan in Altenmarkt und dann in Hafnerberg wirkte. Von 2002 bis 2007 war er seelsorglich in Furth und Weißenbach tätig. Von 2004 bis 2007 war er Rektor der Marienwallfahrtskirche am Hafnerberg.

Seit 2007 in Kärnten

2007 kam Czulak in die Diözese Gurk und war bis 2012 Kaplan in Seeboden und Aushilfsseelsorger des Dekanates Gmünd-Millstatt. Von 2007 bis 2014 war er überdies für die Pfarre Treffling verantwortlich. Seit 2012 ist Czulak Provisor in Millstatt und Döbriach. Seit 2013 hat er auch die Funktion des Dechant-Stellvertreters des Dekanates Gmünd-Millstatt inne.

Gläubige feiern mit ihrem Pfarrer

Der 50. Geburtstag von Pfarrer Czulak wird in der Pfarre Döbriach am Sonntag, dem 23. August, beim Gottesdienst um 8.45 Uhr beziehunsweise in der Pfarre Millstatt am Freitag, dem 28. August, bei der heiligen Messe um 17 Uhr mit anschließendem Empfang im Pfarrgarten gefeiert.