BEZIRK SPITTAL/VILLACH. An insgesamt drei Tagen im Dezember interpretieren die Jungs des „BlechReiz BrassQuintetts“ Adventkonzerte der besonderen Art.

Weihnachtlich

Passend zur Vorweihnachtszeit laden die Musiker der Formation „BlechReiz“ zu drei Adventkonzerten ein. „Wir sind zuhause in unseren Gemeinden groß geworden, in dem jeweiligen kulturellen Umfeld aufgewachsen und so zu dem geworden, was wir sind. Mit den Konzerten im Rahmen des ‚Reizenden Advents‘ wollen wir danke sagen und einen Beitrag im Kulturleben der Gemeinden leisten“, erklären die Musiker. Am 17. Dezember werden sie in der Pfarrkirche Molzbichl auftreten (Beginn 19 Uhr), am 18. Dezember in der Evangelischen Kirche Villach-Stadtpark (Beginn 18 Uhr) und am 19. Dezember in der Evangelischen Kirche Arriach mit Beginn um 18 Uhr. Musikalisch erwartet Sie ein Abend voller Blechbläserklänge. Es gelten die aktuellen Covid-Regelungen. Der Konzertbesuch ist ausschließlich nach Voranmeldung möglich: Telefonisch unter 0650/266 22 33 oder unter 0660/654 08 56 und via Mail unter info@blechreiz.at