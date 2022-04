Beim Intuition Earth Film Festival Ende Mai in Stall treten die Musik-Künstler „Morgaine“ und „ÄON“ auf.

STALL. Die Vorfreude steigt! Vom 26. bis 29. Mai ist Stall erstmals Schauplatz eines Film-Fests. Beim 1. Intuition Earth Film Festival im Mölltal werden Kurz-Filme in 29 Kategorien dekoriert.

„Morgaine“und „ÄON“ performen

Auch musikalisch geht es Ende Mai im Mölltal zur Sache. "Uns ist es gelungen 'Morgaine' und 'ÄON' als Musikacts zu verpflichten", freut sich Organisator Helmut-Michael Kemmer aus Stall. Beide Künstler werden am 27. Mai (20 Uhr) in Stall ihre Hits performen. 'Morgaine', 27 aus Wien, steht für deutsche Herzensmusik für eine bessere Welt. Ihr bekanntester Song: „Wir sind Eins". 'ÄON', der aus Frankfurt stammt, steht für philosophischen Rap mit Herz und Verstand. Tickets sind im Vorverkauf (22 Euro) und an der Abendkasse (25 Euro) erhältlich.

Bisher 42 Einreichungen

Das Hauptaugenmerk gehört beim 1. Intuition Earth Film Festival in Stall aber den Kurz-Filmen. In 29 Genres, u.a. in den sieben Hauptkategorien bester Kurzfilm, bester Pionier Kurzfilm, bestes Drehbuch, bester lokaler Kurzfilm, bester kurzer Musikfilm, bester Nachwuchs Kurzfilm und bester Soundtrack, werden beim 1. Intuition Earth Film Festival Auszeichnungen vergeben. "Bei uns wurden bisher 42 Kurzfilme eingereicht ", strahlt der Ideengeber, Autor und Filmer.

Deadline

In Stall erwartet man mit Spannung weitere Einsendungen. Bis Montag, 25. April, können noch Kurzfilme mit einer maximalen Länge von zehn Minuten über FilmFreeway eingereicht werden. Eine sechsköpfige Jury wählt dann die Siegertitel aus. Filmpremiere, Gewinner-Bekanntgabe und Preisvergabe erfolgen schließlich im Rahmen des Events im Veranstaltungsaal in Stall.