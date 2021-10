Diözese Gurk veröffentlicht 84-seitige Broschüre mit 30 bedeutenden sakralen Glasfenstern. Mit dabei sind zwei Glasmalereien aus Stallhofen und Millstatt.

OBERKÄRNTEN. 30 bedeutende sakrale Glasfenster des Alpen-Adria-Raums in Bild und Wort zeigt eine neue Broschüre der Dözese Gurk. Mit dabei sind kunsthistorische Glasmalerein aus Millstatt und Stallhofen.

Die Motive in Millstatt

In Millstatt wurde im 11. Jahrhundert ein Benediktinerstift gegründet. Die Stiftskirche Millstatt besitzt gotische Maßwerkfenster. Im Nordschiff sind von West nach Ost Brustbilder von Heiligen, ein heiliger Nikolaus, in der Siebenhirter Kapelle eine heilige Cäcilia mit einer Orgel als Attribut, eine Anna Selbdritt und eine Madonna mit Kind abgebildet. Die Fenster des nördlichen Chores zeigen pflanzliche Motive. Ebenso sind die Fenster des Haupt- und südlichem Nebenchors pflanzlich-ornamental gestaltet. Eine Darstellung von wilden Rosen als Mariensymbol verdienen besondere Erwähnung. In den Fenstern des Südschiffs sind im Osten ein Verkündigungsengel und im Westen ein hl. Josef dargestellt. In der Geumannkapelle sieht man drei Stifterwappen und Vögel.

Blick nach Stallhofen

In Stallhofen befindet sich die Wallfahrtskirche „Maria Tax“. Die spätgotische Marienkirche wurde 1520 eingeweiht. Das Westfenster der Stampferkapelle zeigt eine hl. Anna Selbdritt. Das Glasbild stammt bereits aus dem 14. Jahrhundert wurde vom Vorgängerbau übernommen. Die Glasmalerei ist kunsthistorisch bedeutsam: Die Mutter Marias wird in der Kunst normal mit grünem Mantel und rotem Kleid gezeigt. Hier ist es - zur besseren Kontrastwirkung zu den Kleidern von Maria und Jesus - genau umgekehrt der Fall. Maria trägt ihr Kind am rechten Arm, das sich mit der rechten Hand am Hals festhält, in seiner linken zeigt es den Apfel als Symbol für den Sündenfall. Anna stützt Jesus mit ihrer linken Hand, während ihr rechter Arm die kindlich gezeigte Maria umfasst.

Weitere Orte

Weitere bedeutende sakrale Glasfenster befinden sich in Kärnten in Bad Eisenkappel, Gurk, Kappel, Weitensfeld, Klagenfurt/St. Theresia, Lieding, Maria Wörth, St. Leonhard im Lavanttal, Viktring, Villach/St. Jakob, Völkermarkt sowie in Italien (Bordano, Gemona, Lignano, Udine, Tarvis, Martignacco, Monte Lussari und Pozzecco) und in Slowenien (Grosuplje, Ljubljana-Koseze, Ljubljana-Trnovo, Maribor-Dom, Maribor, Ptuj, Ptujska Gora, Race, St. Jakob ob Savi).

84 informative Seiten

Vorgestellt wurde die neue Publikation von Diözesanbischof Dr. Josef Marketz. Das Werk umfasst auf 84 Seiten insgesamt 30 bedeutende sakrale Glasfenster aus dem Alpen-Adria-Raums in Wort und Bild. Stimmungsvoll ins Licht gesetzt wurden die sakralen Glasmalereien von Karlheinz Fessl. Die redaktionelle Verantwortung lag in den Händen von Matthias Kapeller. Auflage: 9.000 Stück.

Zur Sache

Die Broschüre „Sakrale Glasfenster in Kärnten, Slowenien und Friaul“ ist kostenlos in den Pfarren, im Behelfsdienst der Diözese Gurk (behelfsdienst@kath-kirche-kaernten.at, Tel. 0463 / 5877-2135 – bei Abholung kostenlos; bei Postversand zzgl. Versandkosten), unter www.kath-kirche-kaernten.at sowie bei den Kärntner Raiffeisenbanken und der Wiener Städtischen Versicherung in Kärnten und Osttirol erhältlich.