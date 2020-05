Die Christbaum-Sammelaktion der Stadtgemeinde Radenthein brachte dieses Jahr 800 Euro für den Verein VitaminR.

RADENTHEIN. Bürgermeister Michael Maier und sein Team sowie die Biowärme Radenthein stellten sich in den Dienst der guten Sache und spendeten 800 Euro für den Verein Vitamin R. Der Stadtchef startete auch in diesem Jahr eine Christbaumsammelaktion im Gemeindegebiet und stellte diese der örtlichen Biowärme zum Heizen zur Verfügung. Geschäftsführer Franz Aschbacher spendete nun die Summe von 800 Euro an den Verein VitaminR.



Über VitaminR

Der Verein Vitamin R ist ein überregionales Kompetenzzentrum für Familie, Soziales und Gesundheit – eine Anlaufstelle für Familien jeglicher Form des Zusammenlebens und Menschen – egal welchen Geschlechts, Alters, sozialen, politischen als auch religiösen Hintergrundes. VitaminR orientiert sich zudem an den Bedürfnissen der Menschen, bietet unterstützende Angebote und setzt als Non-Profit-Organisation politische Verantwortung um.

Beratungen wieder angelaufen

Seit 1. Mai bietet man - unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen - wieder persönliche Beratungen für Familien und Schwangere in den Vereinsräumlichkeiten an. Wer Hilfe benötigt, der möge bitte unter der Telefon-Nummer 04246/4920 eine Nachricht hinterlassen (eine Mitarbeiterin ruft verlässlich zurück) oder eine E-mail an office@vitamin-r.at senden. In Corona-Zeiten gibt es geänderte Öffnungszeiten, diese sind montags und mittwochs von 15 Uhr bis 17 Uhr.

Derzeit nicht angeboten werde Eltern-Kind-Gruppen. Das Bildungszentrum ist ebenfalls zu.