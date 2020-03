ALTES WISSEN HEUTE NUTZEN

Das alte Wissen, die Tradition und die Wirkung des Räucherns unterstützen uns bei

Krankheiten, zur Reinigung, Desinfektion und zum Schutz.



Bereits in der langen Geschichte und in vielen Kulturen gehörten die Räucherung zu einem festen Bestandteil des Lebens.

Die alten Griechen, die Ägypter , die Kelten ,bereits in der Steinzeit wurde diese uralte"Kunst" entdeckt und fand hier ihren Ursprung.

Menschen und Tiere und ihre Umgebung wurden mit dem Rauch der Räucherung gereinigt, desinfiziert, gestärkt und geschützt.

Hildegard von Bingen, eine der berühmtesten Heilerinnen ( 1098-1179)

nutzte die Räucherung mit ihren eigenen Kräutern.

Für Hildegard von Bingen hatte das Räuchern eine wichtige Bedeutung, weil mit bestimmten Pflanzen eine klärende und reinigende (desinfizierende) Wirkung erzielt sowie „böses Gewürm“ und „Geister“ vertrieben werden können. ( Quelle: Buch-Hildegard v.Bingen)

In Zeiten wo Pest und Cholera Einzug hielten, hatten die Kräuterfrauen alle Hände voll zu tun. Sie räucherten die Umgebung der Kranken zum Schutz und zur Reinigung und Desinfektion.



WIR KÖNNEN DAS HEUTE AUCH TUN-

EINE NATÜRLICHE DESINFEKTION AUS DER MUTTER NATUR

Eine Mischung unter anderem aus Weihrauch, Salbei, Tannennadeln und Hölzer, Kräutern wie Rosmarin , Thymian u.v.m. sind für eine Reinigungs-und Schutzräucherung unerlässlich und helfen die Luft von Krankheitskeimen zu reinigen und atmosphärisch zu reinigen.

" Du bist ein Teil der Schöpfung. Lebe im Einklang mit Gott, der Natur, den Menschen und Tieren"

(Hildegard von Bingen)

Liebe Grüße

Anette Belschner

Geprüfte Räucherexpertin

Millstätter See