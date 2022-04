Der Verein "Seeboden hilft" konnte erneut Spenden entgegennehmen. Es kann auch weiterhin gespendet werden.

SEEBODEN. Diese Tage durfte „Seeboden hilft“ wieder zwei Großspenden entgegennehmen. Franz Aschbacher, der Betreiber von Fernheizwerk Seeboden, stellte sich mit 800 Euro ein und bedankt sich so bei den Initiatoren der heurigen Christbaumaktion, die wiederum von der ÖVP Seeboden sowie der Bauernschaft organisiert wurde. Florian Heitzmann, der Fleischveredler verzichtete in bewährter Weise auf Kundenweihnachtsgeschenke und zahlte gleich 1.000 Euro auf das Konto von Seeboden hilft ein. An dieser Stelle möchte sich Josef Obweger, Obmann von "Seeboden hilft", aber auch bei Ingenieur Kurt Koller (NÖ) bedanken, der in Seeboden seine Wahlheimat gefunden hat und bereits mehrmals 500 Euro bereitstellte.

Spenden

Diese und viele andere Spenden ermöglichen es, dass "Seeboden hilft" rasch und unbürokratisch in Notsituationen helfen kann. Aber auch dabei sind sie auf Ihre Hilfe angewiesen. Wenn Sie in Ihrem Umfeld Not sehen und schnelle Hilfe gefragt ist, wenden Sie sich bitte an Frau Andrea Hodel +43 7462 8155-34. Sie leitet alle notwendigen Schritte ein.

Spenden werden weiterhin gerne entgegengenommen:

Spendenkonto bei RAIBA Millstättersee, IBAN AT13 3947 9000 4007 6028