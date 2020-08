Die Sperre der Lieserbrücke in Spittal trifft Unternehmer unterschiedlich.



SPITTAL. Die Sanierungsarbeiten an der Lieserbrücke in Spittal sind noch voll im Gange. Damit ist die wichtigste Innenstadt-Verbindung gesperrt. Betriebe und Pendler sind betroffen. Daniel Ramsbacher, Inhaber Cantina & Hacienda Mexicana, erfreut sich trotz Baustelle guten Geschäfts. Lokal und Zimmer sind, wie immer zu dieser Jahreszeit, gut besucht beziehungsweise gebucht. Es drohen keine Einbussen. „Dadurch, dass ich beim Kreisverkehr eine Werbetafel mit dem Hinweis 300 Meter bis zur Cantina Mexicana aufstellen durfte, erreiche ich viele Leute. Wir setzen auch laufend Aktionen, die gut angenommen werden und nutzen die Social Media Kanäle sowie Werbung“, verrät Ramsbacher. Um finanzielle Hilfe für die Dauer der Sperre habe man nicht angesucht. Vielmehr ist man der Stadt für die Möglichkeit des Aufstellen einer Werbetafel beim Kreisverkehr dankbar.

Für Gäste gestaltet sich die Anfahrt zur Edlingerstraße schwierig. Das Navi erkennt die Brückensperre nicht. Die Anreise wird zur „Stadtrundfahrt".

Die Leute kommen gezielt

In der Brückenstraße 1 hat Susanne Brigola ihr gleichnamiges Uhren & Juwelier Geschäft. Hier merkt man durch die Brückensperre keinen Geschäftseinbruch. "Die Leute kommen gezielt zu uns“, sagt Mitarbeiterin Barbara Maria Müllner. Besonders gefragt sind modischer Ohrschmuck, klassischer Brillant Schmuck sowie Uhren.

Was viele nicht wissen: Ein Zufahren bis zur Brückenstraße und Geschäften ist trotz Brückensperre möglich. Direkt vorm Juwelier-Geschäft wurde eine Kurzparkzone mit drei Parkplätzen eingerichtet. Auch der Verkehrslärm fällt weg.

Allerdings sorgen Sattelschlepper, die sich in die Brückengasse verirren, immer wieder für prikäre Situationen. Für die "über 7,5 Tonner" stellt das Revisieren eine große Herausforderung dar. Hier wäre ein Handeln der Verantwortlichen gewünscht, entsprechende Ausweisungen hilfreich.

Geänderte Öffnungszeiten



Ebenfalls in der Brückenstraße (15) angesiedelt ist das Cafe-Pub Next. Besitzer Kevin Steiner ist wenig begeistert über die Baustelle. Auf Grund der Arbeiten sperrt der Wirt seine Bar derzeit statt um 12 Uhr erst um 17 Uhr auf. "Wer sitzt schon gerne bei Lärm und Staub auf der Terrasse an der Lieser?", fragt Steiner. Außerdem erzählt der Wirt, dass der Eingang zu seinem Lokal anfangs wie ein Käfig versperrt war. Die Höhe der Einbußen kann der Lokal-Besitzer noch schwer abschätzen. Im Sommer lädt die 50 Quadratmeter große Terrasse mit Blick zur Lieser eigentlich zum Verweilen ein. Dabei lässt sich eine kühle Erfrischung oder Eiscafe genießen und "eine" Runde Darts spielen.

Die Sanierung und Sperre der Lieserbrücke soll bis zum 11. September 2020 dauern.