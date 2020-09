Im Stadtpark in Spittal steht seit Anfang September eine Regenbogenbank als klares Zeichen für Freiheit und Toleranz.

SPITTAL. Auf Initiative des NEOS-Gemeinderates Hermann Bärntatz steht seit Anfang September vor dem Schloss im Stadtpark in Spittal eine Regenbogenbank. „Es freut mich sehr, dass Spittal hier ein positives Zeichen für die LGBTIQ*-Community setzt und damit Farbe bekennt“, betont Bärntatz.

Als deutliches Zeichen für Freiheit und Toleranz werden in Österreichs Städten und Gemeinden Regenbogenbänke im öffentlichen Raum aufgestellt. In Kärnten machte vergangenes Jahr Villach den Anfang: Hier wurde die erste Kärntner Regenbogenbank am Standesamtsplatz installiert. Heuer im Mai zog Wolfsberg mit einer Bank auf dem Weiherplatz nach.

Klares Zeichen

Seit Anfang September findet man nun auch in der Lieserstadt eine bunte Bank. „Damit setzen nun auch wir ein klares Zeichen für Akzeptanz, Toleranz und die Freiheit der Liebe“, freut sich Bärntatz.

Der Gemeinderat hat im Juni und im Zuge des Pride-Month das Aufstellen einer Regenbogen-Bank im Spittaler Stadtpark beantragt. Nun soll die "bunte Bank" im Spittaler Stadtpark das Bewusstsein rund um das Thema LGBTIQ* schärfen. „Anhand der jüngsten Ereignisse zeigt sich leider wieder einmal, dass die sexuelle Orientierung eines Menschen immer noch ausreicht, um sie oder ihn zu verurteilen. In einem vermeintlich aufgeklärten Land wie Österreich sollten derartige Vorurteile und Vorverurteilungen längst der Geschichte angehören“, befindet Bärntatz. Er weiß natürlich, dass die Bank alleine nicht viel ausrichten wird, hofft aber dennoch, dass sie den Menschen, als positives Zeichen der Toleranz, der Wertschätzung und Akzeptanz, Hoffnung geben kann.