Österreichs Schulen sammeln gemeinsam 16.595 Handys. Der 1. Platz sowie 2. Platz im Kärnten-Ranking geht nach Spittal.



BEZIRK SPITTAL. Das Fritz-Strobl-Schulzentrum ist bereits bekannt für seine sammeleifrigen und hilfsbereiten Schüler. FSSZ landet kärntenweit auf Platz 1. Dich gefolgt von der VS Winklern.

Kärnten Ranking

85 Handys wurden von den insgesamt 430 Schülern des Schulzentrums gesammelt. In Winklern gibt es zwar nur 38 Schüler, aber dort wurden ganze 36 Handys gesammelt. Auch das ist eine beachtenswerte Summe und beweist soziales Engagement. Eine dritte Schule aus dem Bezirk holte sich den 9. Platz: die VS Radenthein.

Aktion

Die Ö3-Wundertüte hilft Familien in Notlagen: Jede Handyspende wird zu Spendengeld und mit diesem Geld können Licht ins Dunkel und die Caritas tagtäglich Familien in Notlagen in Österreich helfen. Die Bilanz kann sich sehen lassen: 406.000 nicht mehr benutzte Smartphones/Handys hat die Ö3-Gemeinde im 17. Jahr der Aktion in die Ö3-Wundertüten gegeben.