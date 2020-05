Eine 23-jährige Spittalerin erschlich sich über Facebook das Vertrauen eines Hermagorers und versuchte sich in weiterer Folge unrechtmäßig zu bereichern.

SPITTAL, HERMAGOR. Eine 23-jährige Spittalerin schickte einem 27-jährigen Mann aus Hermagor am 25. April eine Facebook-Freundschaftsanfrage. Die junge Frau erschlich sich in weiterer Folge durch mehrere Konversationen via Facebook-Messenger dessen Vertrauen und verleitete ihm dazu ihr seine Kontodaten, Verfügernummer und Passwort zu übermitteln. Daraufhin erfolgten mehrere, nicht autorisierte Überweisungen und Abbuchungen vom Konto. Die Transaktionen konnten von der Bank rückgängig gemacht werden, sodass kein finanzieller Schaden entstand.

Am 29. April erhielt der Mann per Post zwei Pakete mit je einem iPhone im Wert von ca. 1.000 Euro. Das Opfer wurde aufgefordert die beiden Pakete an eine italienische Adresse zu senden. Er kam der Aufforderung jedoch nicht nach und erstattete Anzeige. Dank umfassender Erhebungen kam die Polizei der 23-jährige Spittalerin auf die Schliche. Sie wird angezeigt..