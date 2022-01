Am 6. Jänner begeht die katholische Kirche das Fest der Heiligen Drei Könige. Wie Caspar, Melchior und Balthasar verkünden nun die Sternsinger die Botschaft der Geburt Christi.

Die Bibel berichtet von „Sterndeutern aus dem Osten“, die dem Stern von Bethlehem zur Krippe folgten. Sie brachten dem neu geborenen Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe – Geschenke für ein Königskind. Wie viele Sterndeuter nach Bethlehem kamen, ist unklar. Drei Gaben deuten aber auf drei Überbringer hin.

Jungschar greift Brauch auf

Ab dem Mittelalter entwickelte sich in Erinnerung an die erste Huldigung des Messias der beliebte Brauch des Sternsingens: Männer kleideten sich wie Könige, zogen einem Stern folgend von Haus zu Haus und verkündeten singend die Geburt Christi. Die Tradition des Sternsingens überlebte die Jahrhunderte und wurde von der Katholischen Jungschar 1954 aufgegriffen und mit neuer Bedeutung versehen. Mit der Hilfe unter gutem Stern wird die Friedens- und Segensbotschaft der Geburt Christi in die ganze Welt gebracht.

Erfolgreiche Premiere

Obwohl die Wunden des Kriegs noch nicht ganz verheilt waren, war die Hilfsbereitschaft der Österreicher und Österreicherinnen gewaltig: 42.243,69 Schilling bzw. 3.070,- Euro wurden ersungen. Der Startschuss war geglückt und bis heute erfüllt die Jungschar in 98 % aller Pfarren einen alten Brauch mit neuem Sinn: Die befreiende Botschaft des Evangeliums zu verkünden und an einer gerechten Welt mitzuwirken.

Bedeutung

Die Jugendlichen, die Jahr für Jahr von Haus zu Haus ziehen, singen für jene Menschen, die ihnen die Tür öffnen und sammeln Spenden für kinderbezogene Projekte in aller Welt. Bevor sie weiterziehen, schreiben sie meist mit Kreide verbunden mit der jeweiligen Jahreszahl "C+M+B" auf den Türstock. Es steht für „Christus mansionem benedicat“ („Christus segne (dieses) Haus!“) und soll Frieden und Segen bringen.

Schutzpatron



Es gibt auch andere Interpretationen des CMB, wie z.B. "Caspar, Melchior, Balthasar". Die drei Kreuze stehen für die Dreifaltigkeit. Geweihtes Dreikönigswasser wurde gegen Krankheiten verabreicht und auf die Felder gesprüht. Es hieß, dass jene Felder, über die die Sternsinger/innen gehen, doppelte Ernte bringen. Und noch heute werden die Heiligen Drei Könige als Schutzpatrone der Reisenden, Pilger, Kaufleute, Gastwirte und Kürschner verehrt.

Ein besonderer Dreikönigsspruch

Christa Marketz aus Steinfeld im Drautal ist Mundartdichterin und hat einige Bücher geschrieben. 1980 steuerte sie der Drei Königs Aktion einen "Dreikönigsspruch" bei.

Ihr Dreikönigsspruch

Sternträger:

A Murdsdrumm Stern hån i in da Hånd,

i kimm gråd her ausm Morgenlånd!

Hinta mir -drei Kinig,

dös wird `s de wohl kennan:

A schwårza, zwa weiße –

mit an Gwånd – recht an schönan!

De drei muaß i heint noch nåch Bethlehem führ`n,

de derfn sich neama zan Herodes varirrn!

Kaspar:

Mei Weg zu DIR wår schwar und weit,

d e r groaße Stern håt mich geleit`!

I bin da KASPAR,hån a Sackl voll GOLD!

Ob dös dem göttlichen Kindlan wohl gfållt?

Wo is denn dås Kind?

Laf schuan lång hinterm Stern!

Wånn i`n Heilånd wer sehgn,

kånn i glücklich erst wern!

Balthasar:

Wås manst denn DU? I suach ihn jå ah!

Kennst mi nit? I bin der BALTHASAR!

Mei Pluderhosn, mei aufgwickelta Huat,

dö send für mein B`suach ban Erlöser recht guat!

In mein `Sacklen,då hån i wås Bsundares drin:

MYRRHEN leg i vor mein Erlöser hin!

Melchior:

Hiaz seid`s amol still!

Håbt`s auf mi nit gedåcht?

I hån ah wås dem klanen Kindlen gebråcht.

I bin so schwårz åls wia a Mohr:

I bin da König MELCHIOR!

So schwårz bin i, weil in mein `Lånd

is ålleweil a stårka Sunnenbrånd.

Bei mir daham, då gibt`s an Brauch,

da bringt ma an Kinig an gweichtn Rauch!

Mei WEIHRAUCH,dås is a Kostbårkeit!

Wås mant`s,wia sich dås Kindl freit ?

Kaspar:

Hiaz müaß ma schnell zan nächstn Haus,

sunst geht uns gach da Weihrauch aus!

Melchior:

Soll ma wås ausrichtn dem HEILIGN Kind?

Wånn`s eppas wisst`s,dånn sågg`s es hålt gschwind!



Balthasar:

Hiaz håm mir åll`s gsågg -

Unsre Sprüchlan send går!

Pfiat enk Gott,bis mir kemman

mit`n Stern nächstes Jåhr!