Mit dem Kindertheater "Herr Dommeldidott/der Kobolt" verzauberten die Schauspieler des Straßentheaters Porcia mit viel Können und Humor die Kinder in der Marktgemeinde Winklern, anschliesend spielte die Gruppe "Gross & Lipus live".Ohne Theater ist`s kein Leben dachte sich Organisatorin Hildegard Schweiger und organisierte die Coromödie 2020 das Kärntner Straßentheater in der Marktgemeinde Winklern . Mit dem Stück vom Theaterwagen Porcia "Dame Kobold" wurde auch den Erwachsenen Zuschauern Komödie geboten, zum Abschluss bot Karawankenrock noch einiges an Musik.