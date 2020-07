Zwei Oberkärntner wurden bei Zweiradunfällen verletzt. Außerdem stürzte ein 50-Jähriger von einem Zirbenbaum und eine Wienerin verletzte sich an einem Freizeitgerät.







Mit Motorrad gegen Verkehrszeichen geprallt

FERNDORF. Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau war am Nachmittag des 21. Juli 2020 mit seinem Motorrad auf der Glanzer Landesstraße in der Gemeinde Ferndorf unterwegs. Er geriet mit dem Vorderrad ins Bankett, kam ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Ein nachkommender PKW Lenker leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Motorradlenker musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Spittal gebracht werden.

Vom Baum gestürzt

REICHENAU. Ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau was am Nachmittag des 21. Juli 2020 auf dem Rinsennock (Gemeinde Reichenau) Zirbenzapfen pflücken. Weil ein Ast brach, stürzte er vom Baum rund acht Meter zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Johanniter Unfallhilfe wurde der Oberkärntner vom Team des Rettungshubschrauber RK1 mittels Seil aus dem unwegsamen Gelände geborgen und ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Mopedlenker nach Unfall im Krankenhaus



WINKLERN. In der Gemeinde Winklern bog ein 16-jähriger Oberkärntner am Nachmittag des 21. Juli mit dem Moped von einer Tankstelle auf die B 106 ein. Eine 17-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt gerade auf der B 106 unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 16-jährige Mopedlenker kam zu Sturz und musste von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht werden.

Unfall am See



DÖBRIACH. Eine Wienerin kam am Nachmittag des 21. Juli 2020 in einem Klettergarten in Döbriach beim Einstieg in die Wand von einem Floß zu Sturz und verletzte sich an einer Metallverankerung. Nach Erstversorgung durch einen anwesenden Arzt und Bergung durch die örtliche Wasserrettung wurde die 64-Jährige vom Rettungshubschrauber RK 1 ins Landeskrankenhaus Villach geflogen.