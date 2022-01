Senta und Ralph Schader aus Kremsbrücke trafen Fußball-Ikone Stani Tschertschessow im Winterurlaub in Nauders.

KREMSBRÜCKE. Senta und Ralph Schader aus Kremsbrücke verbrachten den Jahreswechsel zum Krafttanken im Tophotel "Mein Almhof" in Nauders. Man genoss u.a. den tollen Winter und die wunderbare Saunalandschaft. Ebenfalls vor Ort: Fußball-Ikone Stani Tschertschessow.

Immer im Dienst

Ralph Schader, seit 35 Jahren erfolgreich als Organisator und Moderator von Sport- und Showevents im Geschäft, nutzte den Aufenthalt auch gleich um Angenehmes und Berufliches zu verbinden. Seit vielen Jahren ist der 59-Jährige als PR-Manager Tschertschessow's tätig. Dieses Mal besprach man u.a. in angenehmer Atmosphäre die nächsten PR-Aktionen.

Bereit für neue Aufgabe

Stanislaw Tschertschessow ist Fußball-Fans bestens bekannt. Der 58-Jährige war u.a. Goalie und Coach in Innsbruck und russischer Nationalteamtrainer. In Nauders tankte der Russe Kraft für seine neue Aufgabe: Am Dienstag, dem 04. Januar 2022, hat er seinen Amtsantritt als Ferencvaros Budapest Coach. Beim Ungarischen Rekordmeister und aktuellen Leader unterschrieb der Russe einen Vertrag bis Sommer 2024. Erster Gegner ist am 27. Jänner auswärts Puskas AFC, aktuell Dritter der ungarischen Profiliga und ein echter Gradmesser. Zuvor geht es aber noch ins Trainingslager nach Benidorm in Spanien.

Ausblick

Im Juni 2022 startet Ralph Schader in Nauders den dritten Anlauf für sein großes Star-Revival mit zahlreichen ehemaligen Fußballgrößen dieser Welt. Mit dabei sein wird natürlich auch Stani Tschertschessow und das "hoffentlich als Ungarischer Meistertrainer", schloss Schader.

Zur Person

Ralph Schader alias The Voice aus Kremsbrücke ist seit 35 Jahren erfolgreich als Organisator und Moderator von Sport- und Showevents tätig. Der 59-jährige Oberkärntner organisierte unter anderem bereits über 100 Fußballtrainingslager europäischer Topmannschaften und er kennt die großen Stars der Sportszene und der Society Welt, wie kaum ein Anderer.