Eine Urlauberin aus Deutschland trieb regungslos im Uferbereich des Weißensees. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

TECHENDORF. Am Weißensee ereignete sich heute ein tödlicher Badeunfall. Eine Urlauberin war am Nordufer zum Schwimmen. Plötzlich bemerkten zwei Burschen, die sich mit ihrem Ruderboot am See befanden, dass die 63-Jährige regungslos im Uferbereich trieb. Trotz sofortiger Bergung und Reanimationsmaßnahmen von herbeigerufenen Personen und der Notärztin konnte die Deutsche nicht mehr gerettet werden. Die Spittaler WOCHE wünscht den Hinterblieben viel Kraft.