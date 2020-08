Auf der B 100 ereignete sich auf Höhe Sachenburg ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei erlitt eine 50-jährige Frau tödliche Verletzungen. Drei Personen wurden verletzt, unter anderem ein sechs Monate altes Mädchen schwer. Am Mittwoch, 26. August, verstarb das Kleinkind im Klinikum Klagenfurt.



SACHSENBURG. Der Rettungshubschrauber RK-1 der ARA Flugrettung steht bei einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Drautal-Bundesstraße B100 (Höhe Sachsenburg) im Einsatz. Die Crew des RK-1 hat ein schwer verletztes sechs Monate altes Mädchen ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen. Details zum Unfallhergang sind derzeit noch nicht bekannt.



Unfallhergang

Update (Mo, 24. August 2020, 16.33 Uhr): Ein 29-jähriger Mann aus Tirol war am 24. August 2020 gegen 6.45 Uhr mit seinem PKW auf der Drautal Bundesstraße (B100) auf Höhe Sachsenburg in Richtung Lienz unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich auch seine 25-jährige Gattin sowie deren sechs Monate alte Tochter. Zum selben Zeitpunkt kam ihnen eine 50-jährige Oberkärntnerin mit ihrem Auto entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache – ein Sekundenschlaf des Tirolers kann nicht ausgeschlossen werden – dürfte der 29-Jährige auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Die Fahrzeuge kollidierten annährend frontal. Der PKW der 50-Jährigen wurde über die ostseitige Straßenböschung geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der Pkw des Tirolers kam auf der Richtungsfahrbahn Lienz zum Stehen. Durch die Wucht des Anpralls wurden sowohl die 50-Jährige als auch der 29-jährige in ihren PKWs eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugwracks geschnitten werden. Die Oberkärntnerin erlag unmittelbar nach dem Unfall, noch an Ort und Stelle, ihren schweren Verletzungen.

Der Tiroler wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 7“ mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Klagenfurt geflogen. Ein Alkotest verlief negativ. Seine Gattin wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die sechs Monate alte Tochter wurde mit schwersten Verletzungen vom Rettungshubschrauber RK 1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

An beiden PKWs entstand Totalschaden. Die B100 – Drautalstraße war über mehrere Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtl. Umleitung bestand. Neben Polizei und Rettungskräften waren die FF Sachsenburg, Möllbrücke und Lendorf im Einsatz.

Update am Mittwoch: Kleinkind verstorben

Heute, Mittwoch (26. August), verstarb das schwer verletzte Mädchen im Klinikum Klagenfurt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.