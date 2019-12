Bei zwei Schiverleihen in Bad Kleinkirchheim wurden teure Schiausrüstungen ausgeliehen, jedoch nicht wie vereinbart zurückgebracht. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.



BAD KLEINKIRCHHEIM. Zwei Männer liehen sich am 22. und am 23. Dezember bei zwei Schiverleihen in Bad Kleinkirchheim jeweils zwei hochpreisige Schiausrüstungen aus. Einer der Männer wies sich mit einem dänischen Führerschein aus. Laut Ausweis ist er 31 Jahre alt und wohnt in Kopenhagen. Die Männer zahlten jeweils eine Tagesmiete, brachten die Schiausrüstungen aber nicht mehr zurück.

Den Schiverleihern entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.