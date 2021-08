Maltatal: Zwei Urlauber aus Holland verließen am Fallbach Klettersteig die Kräfte. Sie wurden von der Bergrettung bei Schlechtwetter aus ihrer misslichen Lage befreit.



MALTA. Eine 26-jährige Frau und ihr 28-jähriger Lebensgefährte stiegen am Mittwoch im Maltatal in den Fallbach Klettersteig ein. Der Mann kam bereits zu Beginn der Klettertour zu Sturz, blieb dabei aber unverletzt. Nach einer Rast setzte man den Aufstieg fort. Nach mehreren Stunden schwanden bei schlechtem Wetter ihre Kräfte. 50 Höhenmeter vorm Ausstieg konnten die Beiden nicht mehr weiter und setzten einen Notruf ab. Der alarmierte Bergrettungsdienst Lieser/Maltatal, sowie ein Alpinpolizist stiegen zu den beiden Klettersteiggehern auf. In weiterer Folge konnten sie unter Mithilfe der Retter den Klettersteige beenden und selbständig ins Tal absteigen