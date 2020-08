In Seeboden verletzte sich ein 50-jähriger Deutscher beim Sturz mit seinem Fahrrad.



SEEBODEN. Ein Urlauber aus Deutschland fuhr am Nachmittag des 05. August mit seinem Fahrrad in einem Park in Seeboden über eine Holzrampe. Der 50-Jährige kam dabei so unglücklich zu Sturz, dass er sogar für einige Minuten sein Bewusstsein verlor. Nach Erstversorgung durch die Rettung wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal gebracht.