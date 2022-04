Unter dem Motto „Biken statt tanken“ findet am Samstag, dem 30. April 2022 ein autofreier Tag in Spittal statt. Jeder ist eingeladen, an diesem Tag auf das Auto zu verzichten und sich per Fahrrad oder zu Fuß zu bewegen – die Stadt und die Umwelt wird es uns danken. Ersatztermin bei Schlechtwetter ist der 3. Juni von 13 bis 17 Uhr.

Von 10 – 15 Uhr bleibt die Tiroler Straße (Burgplatz – Egarter Platz) für motorisierte Fahrzeuge gesperrt. In diesem Bereich und im angrenzenden Stadtpark Platz ist für ein unterhaltsames Rahmenprogramm gesorgt. „Neben einem Radler-Frühstück als Picknick von 10 – 12 Uhr gibt es weitere spannende Programmpunkte wie: einen Rad-Parcours, Rikschaund Lastenrad-Fahrten, einen Rad-Service-Check, einen Schnellkurs „Patschen flicken“ und eine den Kletterturm des Alpenvereins.“, erzählt Gregoria Hötzer von der Radlobby Spittal, die gemeinsam mit der Stadtgemeinde Spittal und der KEM Klima- und Energie-Modellregion Millstätter See diesen Aktionstag organisiert und veranstaltet.

Mit dabei: die AV-Jugend, das JuSe, die Pfadfinder, der Kneipp-Bund, der Verein Weltladen sowie die Polizei mit hilfreichen Tipps zum Thema Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer.

Mit der Plakat-Kampagne „I bike Spittal“ soll auch längerfristig für die umweltfreundliche Mobilität per Rad geworben werden: Ob zur Arbeit, zum Einkauf, in die Schule oder in der Freizeit – immer mehr Spittaler sollen animiert werden, das Fahrrad als Verkehrsmittel zu nutzen.

Programm: