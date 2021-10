Kiwanis Club Spittal hilft neuerlich Familien im Bezirk Spittal über das Hilfsprojekt "Kiwanis hilft doppelt" durch die Krise



Kinder sind die Zukunft unserer Erde, darum unterstützt KIWANIS ÖSTERREICH, als Mitglied einer der größten Serviceclub-Organisationen der Welt, unsere Familien und unseren Nachwuchs.

Spittals Kiwanis Herrenclub, der KC Spittal/Drau, hilft bekanntlich rasch und unbürokratisch, vorwiegend auf regionaler Ebene. Gerade in Zeiten negativer Auswirkungen der Corona Pandemie wo kinderreiche Familien und alleinerziehende Mütter mit Kindern es besonders schwer haben, hilft das diesjährige Förderprojekt „CORONAHILFE – KIWANIS HILFT DOPPELT“, die Not etwas zu lindern.

Die Intention von Kiwanis ist es ergänzend zum Vorjahresprojekt, auch im Frühherbst 2021 wieder Familien oder alleinerziehende Mütter mit Kindern, die durch die Corona-Krise besonders getroffen wurden, mit einer Waren- und Gutscheinspende zu unterstützen.

Ziel ist es, in Not geratenen Familien mit einem vollen Kühlschrank zu füllen und die wichtigsten Lebensmittel sowie Waren für den Haushalt einzukaufen. So hilft KIWANIS doppelt.

„Im Bezirk Spittal fördert der Kiwanis-Herrenclub Spittal insgesamt sieben Familien in der näheren Umgebung von Spittal, die von Corona besonders benachteiligt sind mit insgesamt mehr als 2.000 Euro für das Nötigste im Haushalt und für den Bedarf der mehr als zwanzig unterstützten Kinder“, berichtet Präsident Lackner. Im Wesentlichen werden Lebensmittel bereitgestellt - so füllen wir den Familien mit einem heimischen Kärntnermilch Käse- und Frischepaket und Einkaufsgutscheinen von örtlichen SPAR Supermärkten.

Kiwanis Chairman für Charity-Projekte Dieter Berger und Präsident Adi Lackner freuen sich, den ausgewählten Familien unbürokratisch und direkt helfen zu können.

Spittal, im Oktober 2021

Dr. Adolf Lackner, KC Präsident 2019 – 2021 e.h.