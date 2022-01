Christbäume werden in Radenthein für guten Zweck eingesammelt

Bürgermeister Michael Maier und sein Team sorgten auch dieses Jahr wieder für eine nachhaltige Christbaum-Abhol-Aktion in der Stadtgemeinde Radenthein.

Alle Jahre wieder ... kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch ein Abholservice für Christbäume in der gesamten Stadtgemeinde Radenthein. Die abgeschmückten Christbäume mussten am 8. Jänner 2022 bis 8 Uhr straßenseitig abgestellt werden. Insgesamt waren an diesem Tag sieben Teams mit insgesamt 25 freiwilligen Helfer*innen in allen Ortsteilen der Stadtgemeinde unterwegs.

Die Christbaum-Aktion ist bereits seit vielen Jahren ein fixer Bestandteil der Serviceleistungen in Radenthein und steht auch ganz im Sinne der Nachhaltigkeit:

Nachhaltigkeit Nr. 1: Die Christbäume werden von der Biowärme Radenthein verheizt und sorgen so für wohlige Fernwärme im Gemeindegebiet.

Nachhaltigkeit Nr. 2: Pro Baum spendet die Biowärme Radenthein € 1,-- zugunsten von Vitamin R.

Erfreulicherweise und Dank der Radentheiner Haushalte konnten 742 Christbäume in allen möglichen Größen und Varianten eingesammelt werden.