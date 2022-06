Leitbetriebe erkunden - Erfolgreiche Manager kennenlernen

Nach diesem Motto ging es für den zweiten Jahrgang 2AHW der HLW Spittal am 24. Juni 2022, nach Villach. Im Rahmen des Betriebswirtschaftsunterrichts waren die jungen Damen und Herren mit ihrem Wirtschaftsprofessor Mag. Richard Krämmer zu Gast bei McDonald´s Villach.



Die Einladung erfolgte durch Franchisenehmer Reinhard Krämmer, der neben den zwei Betriebsstätten in der Villacher Maria Gailer Straße und am Hauptplatz weitere vier Betriebsstätten in Salzburg und der Steiermark betreibt. Im Rahmen seines Vortrages ging er auf die Gründungsgeschichte, die Firmenphilosophie, das Franchisesystem, sowie auf wirtschaftliche und gastronomische Aspekte dieses Weltkonzerns im Bereich der Quickservice-Systemgastronomie ein. Beim Rundgang durch die Betriebsstätte bekamen die SchülerInnen Einblicke in Betriebsbereiche, die den Gästen üblicherweise verborgen bleiben: Abfallwirtschaft, Lagerräume und vor allem die Küche. Einige wagemutige SchülerInnen versuchten sich unter fachkundiger Anleitung und unter den amüsierten und interessierten Blicken der KlassenkollegInnen an der Zubereitung ihres ersten Cheeseburgers.

Den willkommenen Abschluss dieses informativen Vormittags bildete die Verkostung bekannter aber auch neuer (z.B. veganer) McDonald´s-Produkte.

Was gelernt wurde:

Perfekte Organisation ist Voraussetzung für das Funktionieren gewünschter Abläufe. Nur so können Wartezeiten für die Gäste vermieden werden;

Auch wenn der Gästeandrang manchmal beängstigend wird: alle MitarbeiterInnen wissen, was sie zu tun haben und bleiben daher erstaunlich cool und vor allem sehr freundlich;

Durch die große Anzahl von Gästen freuen sich eine Vielzahl von MitarbeiterInnen über einen gesicherten Arbeitsplatz und auch dem Chef bleibt hoffentlich noch ein kleiner😉Profit;

Frische ist Trumpf: das gesamte Warenlager dreht sich zwei Mal in der Woche;

Mülltrennung ist das Gebot der Stunde und wird sehr ernst genommen. Die gesetzliche Vorgabe von mindestens 80% Wiederverwertung des Verpackungsmülls kann dadurch erreicht und sogar übertroffen werden.

Eine tolle Möglichkeit mit den Spitzer der Marktführer in Österreich und auch weltweit.

#hlwspittal

#futureme