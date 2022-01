Zweitliga-Spitzenreiter besiegt im Achtelfinale des DFB-Pokals Dortmund zu Hause 2:1.

ST. PAULI. Guido Burgstaller spielt eine starke Saison in St. Pauli. Der gebürtige Oberkärntner trifft für sein Team in der 2. Bundesliga nach Belieben. Der 32-Jährige hält bereits bei 14 Toren und hat damit wesentlichen Anteil an der Tabellenführung seines Teams in der 2. Bundesliga. Beste Vorzeichen fürs Pokal-Achtelfinale zu Hause gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund.

Blitzstart

Im Achtelfinale des DFB Pokal forderte St. Pauli Bundesligist Borussia Dortmund. Der Zweitligist zeigte von Beginn an eine starke kämpferische Leistung. Bereits in der vierten Minute drückte Amenyido den Ball aus Mittelstürmer-Position zum 1:0 über die Linie. Beim 2:0 in Minute 40 hatte Burgstaller die Beine im Spiel: Einen scharfen Querpass des 32-jährigen Oberkärntners schlug Witsel ins eigene Tor. Nach Wiederbeginn vergab Burgstaller eine Doppelchance und damit die Vorentscheidung. Ein Handelfer - eiskalt verwertet von Haaland - ließ Dortmund nochmals hoffen (58.). Burgstaller und Co. ließen aber nichts mehr anbrennen.

Im Viertelfinale

St. Pauli und Guido Burgstaller stehen damit im Viertelfinale. Der Jubel bei den Spielern und 2.000 Fans im Stadion war nach dem Schlusspfiff riesengroß. Gratulation.

Statement

Burgstaller nach dem Sieg: "Wir wollten eklig sein und hatten das nötige Spielglück. Schade, dass das Stadion nicht voll sein konnte. Es hat richtig Spass gemacht!"