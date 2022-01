Radenthein: Österreichs Eishockey U18-Nationalteam der Damen verlor zwei Testspiele gegen die Slowakei 0:1 bzw. 2:5.

RADENTHEIN. In Radenthein wurde am Wochenende dem Puck nachgejagt. Die Granatstadt sah aufgrund der kurzfristigen Absage zwar keine Damen-U18-Eishockey-WM der Division 1/A, aber zumindest zwei Testspiele. Österreichs U18 Mädels forderten die Slowakei. Team Austria, das ersatzgeschwächt antreten musste, zeigte dabei großen Kampfgeist. Am Ende musste sich Rot-Weiß-Rot den Gästen jedoch knapp mit 0:1 bzw. 2:5 geschlagen geben.

Ausblick

In Radenthein hofft man die U18-WM der Damen, die heuer von der IIHF Coronabedingt abgesagt wurde, noch zu einem späteren Zeitpunkt durchführen zu dürfen.