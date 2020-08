Rothenthurn empfängt Samstag VSV. Beide Teams sind mit Siegen in die Meisterschaft gestartet.

ROTHENTHURN. (Peter Tiefling). Alle Fußballfans in Oberkärnten sind sich einig, die heurige Meisterschaft in der 1. Klasse B ist die schwierigste, aber auch hochkarätigste in Sportgeschichte dieser Liga. Velden hat mit vielen Fußballkönnern aufgerüstet, Faak am See ist perfekt verstärkt und der Villacher Sportverein mit Trainer Wolfgang Wallner ein permanenter Favorit im Kampf um die Meisterschaftskrone. Aber auch Rothenthurn wird und muss zum Favoritenkreis gezählt werden. Sie empfangen am Samstag (8.8./17 Uhr) den Villacher Traditionsverein VSV zum 1. Klasse B Schlager.

logische Außenseiterrolle

Rothenthurn gilt als einer der oberkärntner Vorzeigefußballvereine. Dort wird eine perfekte aufgestellte Nachwuchsarbeit geleistet, werkt ein Vorstand in seinem finanziellen Rahmen, präsentieren sich disziplinierte Kicker und arbeitet ein erfahrener, realitätsbezogener Kampfmannschaftstrainer . „Wir ziehen alle an einen Strang. Wir wissen auch, dass die heurige Meisterschaft um nichts leichter wird als die vergangene. Daher sehen wir uns auch nur als logischer Außenseiter im Kampf um den Aufstieg in die Unterliga West. Aber vielleicht können wir gerade deshalb, VSV und Velden, die mit Abstand über alle anderen Teams der 1. Klasse B zu stellen sind, Parole bieten“, sagt Rothenthurntrainer Marjan Flojancic.

Der Schlager

Die Gelegenheit dazu bietet sich Kapitän Rene Ramschak & Co gleich im Schlagermatch gegen den Villacher SV. „Durch unseren Auftaktsieg in Werberg (3:0) sind Siegeswillen und Motivation auf alle Fälle zu einhundert Prozent vorhanden. Aber auch unser Gegner hat wahrscheinlich durch den Sieg (2:1) über Velden, viel an Selbstvertrauen aufgetankt. Ein Derby mit guten, fairen Fußball sollte damit für den Zuschauer garantiert sein. Um zu Siegen, wird meine Elf aber sicherlich unsere Fans als zwölften Mann benötigen. Aber auch weiterhin, um hoffentlich bis zum letzten Spieltag um den Meisterschaftstitel mitspielen zu können“, sagt Florjancic.

Aussteiger und Abgang

Lukas Zmölnig, Markus Zmölnig, Fabian Einspieler und Mathias Schmölzer können sich aber schon heute als Aufsteiger fühlen. Ihr Trainer hat sie von der Reserve in den Kampfmannschaftskader hochgeholt. „Dieses Quartett wird heuer vermehrt Spielminuten in der 1. Klasse bekommen. So können sie zu Stammspielern heranreifen“, sagt ihr Trainer. Den Abgang von Alexander Hackl (Sachsenburg) soll Stürmerneuzugang Ermin Softic (Slo) kompensieren.

ZUR SACHE:

Verein: SV Rothenthurn

Liga: 1. Klasse B

Trainer: Marjan Florjancic

Spielerkader: Rene Ramschak, Alexander Utnerberger; - Manuel Steinwender, Christof Piwonka, Thomas Walker, Lucas Ott, Mario Mihajlovic, Thomas Platzer, Thomas Klingbacher , Georg Wegscheider, Grega Gorisek, Ermin Softic, Lukas Andre Zmölnig, Daniel Peter Walker, Sebastian Triebelnig, Markus Zmölnig, Mathias Schmölzer. Fabio Daxer, Sandro Schwager, Andreas Kampitsch, Marcel Huber, Alexander Unterberger.

Nächste Heimspiele: VSV (Samstag/8.8./17 Uhr), Schiefling/St. Egyden (Sonntag/23.8./10.30 Uhr), Gmünd 1b (So./6.9./10.30 Uhr),