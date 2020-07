Der SV Spittal feiert heuer sein Comeback in der Fußball-Regionalliga-Mitte. Der Verein und Spittaler Unternehmen ziehen an einem Strang, schnüren ein tolles Abopaket.

SPITTAL. Nach zwölf Jahren in der Fußball-Kärntner-Liga feiert der SV Spittal heuer sein Comeback in die Regionalliga Mitte. Die Vorfreude über den Aufstieg ist in der Region spürbar. „Die Menschen in der Stadt und im Bezirk sind hungrig nach Fußball“, weiß der sportliche Leiter Wolfgang Oswald. Die Regionalliga ist die dritthöchste Spielklasse in Österreich. "Es ist die Vorstufe zur Bundesliga. Wir wollen unseren Spielern diese Chance einfach ermöglichen!“, erzählt der Funktionär weiters. Auf lange Sicht gesehen soll die dritthöchste Liga aber nur eine Zwischenstufe am Weg nach oben in die Fußball Bundesliga sein.



Die Ziele

Für das Comeback-Jahr hat der Verein das Ziel "Klassenerhalt" ausgerufen. Coach Rudi Schönherr steht für dieses Vorhaben ein breiter Kader mit 28 Spielern zur Verfügung. Der Großteil der Kicker ist mit einem Alter von 18 bis 23 Jahren am Beginn der Karriere. "Wir haben ein Team aufgestellt, das in der Lage ist, in der Regionalliga zu bestehen!", berichtet Vorstandsmitglied Michael Pech. Die 15 Gegner kommen aus Kärnten (WAC Amateure), der Steiermark (8) und Oberösterreich (6). Der Auftaktgegner ist am Freitag, 14. August 2020, zu Hause Vöcklamarkt.



Budget erhöht

Auch wirtschaftlich blickt man ein Jahr vor dem 100-jährigen-Vereinsjubiläum postiv nach vorne. "Spittal bietet als Bezirksstadt die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft“, so Pech weiters. Das Budget wurde gegenüber der vergangenen Saison um 25 Prozent erhöht. Die Reisekosten fallen mit 30.000 Euro ins Gewicht.

Fußball verbindet

Und der Fußball verbindet Menschen. Mit einem besonderen Abo-Paket sollen möglichst viele Fans ins Goldeckstadion gelockt werden. Für die 15 Heimspiele wurden Abos in den Kategorien Klassik (Preis: 100 Euro), Premium (150 Euro) beziehungsweise Gold VIP (250 Euro), mit dem man nicht nur den Nachwuchs finanziell unterstützt, sondern auch einen reservierten Sitzplatz auf der Tribüne sowie Freigetränke und Speisen genießt, aufgelegt. Besonderheit der Aktion: Beim Kauf des Abos gibt es im Gegenzug Gutscheine bzw. Ermäßigungen von Spittaler Unternehmen. Mit dabei sind Juwelier Brigola, Nitsch United Optics, Haus der Jäger, MORE der Spezialist, Altdeutsche Weinstube, Catina Mexicana, Juice Lucy, Agentur Schöndenker, Asut und noch einige mehr. Daniel Kuschinsky, (Nitsch United Optics) unterstützt die Aktion und bringt es im Namen der Initiative "Spittal gestalten" auf dem Punkt: "Wir müssen gemeinsam für die Stadt was tun."

Spittaler Künstler gestaltet Abo

Das Motiv der Abokarte wurde vom Spittaler Künstler David Pucher gestaltet und stellt eine Szene der erfolgreichen Spittaler Mannschaft da, der 1984 der Bundesliga-Aufstieg glückte. Erwerben kann man die Abos über den Verein bzw. die Kärntner Sparkasse. Die Klubverantwortlichen erhoffen sich durch die Aktion zumindest 500 Abos abzusetzen.

Neuer Ausrüster, prominenter Test?

Mit Macron, der auch die beiden Italienischen Spitzenklubs Lazio Rom und AC Bologna ausstattet, hat der SV Spittal auch einen neuen Ausrüster. Außerdem soll vor dem Ligastart noch ein Testspiel gegen den CZE Spitzenklub Sparta Prag, der sich in Bad Kleinkirchheim auf die Saison vorbereitet, eingeschoben werden.