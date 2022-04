Die junge Sportlerin Nadine Fercher ist eine begeisterte Skilangläuferin aus Stall im Mölltal.

STALL. Nadine Fercher ist seit dem 6. Lebensjahr Langläuferin. Zu Beginn hat es ihr gefallen, mit anderen Kindern beim Trainieren Spaß zu haben, dann kam der Drang zu gewinnen. "Es ist ein wunderschöner Wintersport. Das ist das, was mir Spaß macht", so die Mölltalerin. Ihr Ziel ist es in den Weltcup zu kommen, aber sie weiß, dass das noch ein langer Weg ist. Sie will unbedingt dranbleiben und an ihr Idol Theresa Stadlober herankommen.

Wettkämpfe

In Sulzberg konnte die Schülerin in der Staffel mit zwei Kolleginnen den österreichischen Meistertitel holen. Und sie selbst hat zwei dritte Plätze erreichen können, deshalb war Nadine mit ihrer Leistung großteils zufrieden. In der europäischen Jugendolympiade in Finnland konnte die Kärntnerin nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Sie war nicht ganz zufrieden, freute sich aber am Wettbewerb teilnehmen zu dürfen. "Vor der Olympiade war ich sehr nervös und konnte bis zum Wettbewerb nicht glauben, dass ich wirklich teilnehmen darf", so die Sportlerin.

Sommertraining

Im Sommer steigt die Wintersportlerin auf Laufen und Radfahren um und das spezielle Skirollertraining wird, mit eigenen Trainingsgeräten für Langläufer, von ihr ausgeführt. Alles ist erlaubt, solange es fit hält. Als Ausgleich zum Training trifft sich die Mölltalerin, neben dem Training zweimal die Woche und der Schule, mit Freunden um abzuschalten.

Umgang mit Problemen

Nadine Fercher ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. "Wenn es mir nach einem Wettkampf nicht gut geht, merkt es mein Vater sofort, denn er bekommt es zu spüren", lacht das Sporttalent aus Österreich. Ihr Vater und Trainer müssen sie dann beruhigen und sie kommt dann schnell wieder runter vom Gas und sieht nach vorne.