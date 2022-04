Heiko Gigler (SV FK Spittal) schwamm in Eindhoven über 100 Meter Freistil AUT Rekord und qualifiziert sich für WM. Mark Horvath unterbot Junioren-WM-Limit über 200 Meter Delfin.

SPITTAL. Heiko Gigler (SV FK Spittal) präsentierte sich am Wochenende beim Eindhoven-Cup in bestechender Form. Der Oberkärntner bewältigte die 100 Meter Freistil Distanz im Finallauf in 49,19 Sekunden. Der 25-Jährige erzielte damit einen neuen österreichischen Rekord und qualifizierte sich über diese Strecke für die Schwimm-Weltmeisterschaft im Juni in Budapest. Den Bewerb beendet Gigler hinter dem Holländer Stan Pijnenburg (48.78 Sek.) auf Platz 2.



Weiterer Start

Über die Sprint-Distanz beziehungsweise 50 Meter Freistil war Heiko Gigler in Eindhoven ebenfalls am Start. Seine Zeit: 22,74 Sekunden bedeutete am Ende Platz 6.

Junioren-WM-Limit für Horvath

Jubeln durfte auch Teamkollege Mark Horvath. Der 17-Jährige zeigte in Kranj sein Talent und unterbot über 200 Meter Schmetterling in 2:01,30 Minuten das Junioren-WM-Limit. Der Bewerb findet Ende Juli statt. Der Austragungsort steht aktuell noch nicht fest.

Viele Highlight 2022

Mit der WM (18.6.-3.7. in Budapest), EM (11.-21.8. in Rom), Universiade (26.6.-7.7. in Chengdu), EYOF (24.-30.7. in Banska Bistrica), Junioren-EM (5.-10.7. in Otopeni) und der Junioren-WM (23.-28.7. – Ort offen) stehen 2022 einige internationale Schwimm-Highlights am Programm.