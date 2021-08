Top: Wels war für die Schwimm-Asse Marijana Jelic und Mark Horvath (beide SV FK Spittal) eine Reise wert. Beide gewannen bei der Junioren- und Staatsmeisterschaft sechs Medaillen.

WELS. Wels war vier Tage Austragungsort der Junioren- und Staatsmeisterschaft im Schwimmen. Der SV FK Spittal war in Oberösterreich mit neun SchwimmerInnen vertreten. Herausragend waren Marijana Jelic und Mark Horvath, die in Wels jeweils sechs Medaillen hamsterten.

Vizestaatsmeistertitel für Horvath

Jelic und Horvath zeigten in Wels, dass sie zur nationalen Schwimm-Elite gehören. Mark Horvath holte in seiner Paradedisziplin über 100 Meter Delphin sensationell den Vize-Staatsmeistertitel. Er bewältigte die Distanz in 54,75 Sekunden. Über 200 Meter Delphin gewann der 17-Jährige Bronze. Als Draufgabe hamsterte der gebürtige Feldkirchner bei den Junioren noch vier Mal Edelmetall und zwar Silber über 100 und 200 Meter Delphin, 200 Meter Lagen sowie Bronze über 50 Meter Delphin.

Jelic mit Spitzenzeit

Aufgezeigt hat in Wels auch Marijana Jelic. Die 17-Jährige holte insgesamt sechs Medaillen, davon drei Mal Bronze in der allgemeinen Klasse! Platz drei gelang der Spittalerin über 50 Meter Delphin, 50 Meter Kraul und in der Topzeit von 58,43 Sekunden über 100 Meter Kraul. Als Draufgabe sackte sie bei den Juniorinnen Silber über 50 und 100 Meter Kraul sowie Bronze über 50 Meter Delphin ein.



Starke Leistungen

Kilian Kaml, Tristan Huber, Leon Trattler, Rebecca Kretz, Kaya Hübl und Kathleen Genser zeigten ebenfalls mit starken Leistungen auf, sie blieben aber ohne Medaillen. Pech hatte Carina Bodner, die bei den Staatsmeisterschaften über 1.500 Meter undankbare Vierte wurde. "12 Medaillen und viele persönliche Bestzeiten für meine Athleten. Bravo", freute sich Trainer Alexandre Deblaise.