Klaus Mitterdorfer lädt am Samstag, 14. August 2021, alle Fußball-Klub-Vertreter des Bezirks zum Sprechtag auf den Fußballplatz nach Sachsenburg ein.



BEZIRK. KFV-Präsident Klaus Mitterdorfer lädt in diesem Jahr zu neun Sprechtagen. Auf Sittersdorf (Bezirk Völkermarkt) folgt am Samstag, dem 14. August 2021 ab 10 Uhr, Teil zwei in Sachsenburg. Eingeladen zum Informationsaustausch sind alle Fußball-Vereins-Vertreter aus dem Bezirk Spittal. Gesprächsthemen sind die Sorgen, Problemen und aktuelle Themen im Klub und Vereinsleben. Mitterdorfer erhofft sich aus dem Treffen wichtige Inputs für die Zusammenarbeit mit den Klubs: "Nach der schwierigen Corona-Zeit besteht Rede- und Handlungsbedarf. Ich bin überzeugt, dass wir aus unseren Gesprächen sehr viel für unsere weitere Arbeit im Verband mitnehmen können.“



Die Termine:

Samstag, 14. August: Bezirk Spittal: SV Sachsenburg (10 Uhr)

Samstag, 28. August: Osttirol: SV Dölsach (10 Uhr)

Samstag, 4. September: Bezirk St. Veit: Friesacher AC (10 Uhr)

Samstag, 18. September: Bezirk Wolfsberg: SC St. Stefan (10 Uhr)

Freitag, 1. Oktober: Bezirk Feldkirchen: SV Steuerberg (18 Uhr)

Samstag, 9. Oktober: Bezirk Hermagor: SG Gitschtal (10 Uhr)

Samstag, 30. Oktober: Bezirk Villach Stadt und Land: SC Landskron (10 Uhr)

Samstag, 6. November: Bezirk Klagenfurt Stadt und Land: SC Ebental (10 Uhr)