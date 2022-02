Seeboden: Walter Hofer - von 1992 bis 2020 FIS-Renndirektor für Schispringen - schrieb sein erstes Buch. "AN-TIN-JI" erzählt den Weg eines Skispringers bis nach Peking.

KÄRNTEN. Walter Hofer aus Seeboden prägt seit 1982 bzw. 40 Jahren den Skisprung-Sport mit. Ein Ferialjob, während seines Sport-Studiums, beim Österreichischen Skiverband (ÖSV) diente dem Oberkärntner damals als Einstieg. "Daraus hat sich gleich ein Full-Time-Job beim ÖSV im Skisprungbereich entwickelt", erinnert sich der 66-Jährige zurück.

Kein Randsport mehr

Sechs Jahre arbeitete Hofer erfolgreich als Masseur und Co-Trainer beim A-Nationalteam, ehe er 1988 für vier Jahre zur Konkurrenz nach Deutschland wechselte. 1992 folgte schließlich der Aufstieg zum FIS-Renndirektor für Skispringen. Bis 2020 bzw. 28 Jahre übte der 66-Jährige diese Tätigkeit erfolgreich aus. Seine Highlights: "Ich habe zehn olympische Spiele geleitet und wir haben aus einer Randsportart ein TV-Format geschaffen, mit dem es Veranstaltern und Athleten nun möglich ist, entsprechend Geld zu verdienen.", so Hofer stolz. Zudem sorgte man mit regeltechnischen Veränderungen dafür, dass Skispringen verständlicher und fairer wurde.

Von Weißflog bis Kobayashi

Sportlich ist Hofer Wegbegleiter der weltbesten Ski-Springer wie Gregor Schlierenzauer (AUT, 53 Siege), Kamil Stoch und Adam Malysz (POL, 39), Janne Ahonen (FIN, 36), Jens Weißflog (GER, 33), Martin Schmitt (GER, 28), Ryoyu Kobayashi (JPN, 24), Olympiasieger Simon Ammann (SUI, 23) oder Thomas Morgenstern (AUT, 23). Alle drückten diesem Sport ihren Stempel auf.

Schisprung ist sein Leben

Auch in der Pension ist Hofer dem Skisprung-Sport treu geblieben. "Ich machte mein Hobby zum Beruf und bin zurzeit Berater des Chinesischen Sportministers. Die Chinesen wollen mich als Berater über die Winterspiele hinaus binden. Es gibt dort großes Potential. Peking 2022 wird für die heimischen Athleten der erste große Auftritt. Weiters entwickle ich den Masterplan für die Olympischen Winterspiele 2026 in Val di Fiemme mit", verrät Hofer.

Weitgereister

Über 100 Länder hat der 66-Jährige im Laufe seines Lebens bereits bereist. Er ist es gewohnt, in Hotels zu wohnen. Seine Heimat - Seeboden am Millstätter See - hat er so schätzen gelernt. "Wenn man so wie ich sehr viel auf der Welt herumkommt, dann kommt man zur Erkenntnis, dass nicht nur die klimatischen Verhältnisse südlich der Alpen am Besten sind. Mittlerweile ist Seeboden wieder zu meinem Lebensmittelpunkt geworden", berichtet Walter Hofer.

Erstlingswerk

Den Lockdown nützte Hofer zum Schreiben seines ersten Buches "AN-TIN-JI: Der Skispringer und seine Liebe". Das 180-seitige Werk erzählt die Geschichte des polnischen Sportlers Michal bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking und der blinden Chinesin AN-TIN-JI, die sich damit beschäftigt, Daten von Skispringern zu verarbeiten, um ihre Blindenschrift-Statistik zu verbessern. Nach einem Unfall lernt Michal am Weg zurück AN-TIN-JI kennen... Das Buch beruht auf wahren Gegebenheiten. Der Autor verwendet jedoch abgeänderte Schauplätze, Zeitpunkte und Athleten. Parallel dazu kriegt man Einblicke in die Komplexität dieses Sports. Auch Mentales Training, Regeneration und Erholung sind Thema.

Auf nach Peking

Hofer's Weg führt ihn nun nach Willingen, wo er als Schirmherr der Weltcup-Springen auftritt. Von dort gehts direkt nach Peking. "Ich bleibe bis zum Ende der nordischen Bewerbe", so Hofer.

Österreichs Chancen in China? "Es ist alles offen. Es sind wie immer 10 bis 15 Verdächtige, die in der Lage sind am Stockerl zu stehen. Österreichs Team hat Potential für einige Medaillen."

Zur Sache

AN-TIN-JI erschien Ende November im EGOTH-Verlag. "An-Tin-Ji ist ein chinesischer Vorname. Er besteht aus den Kose-Namen meiner Töchter Anna-Sophie und Marie-Christine", so Hofer. Das Buch ist über Amazon sowie im ausgewählten Buchhandel zu erwerben. Bisher wurde das Werk in zwei Sprachen - Deutsch und Polnisch - aufgelegt. In Polen war die 1. Auflage sofort vergriffen. Der chinesische Band ist gerade in Arbeit.

