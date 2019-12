Marco Schwarz fuhr beim RTL von Alta Badia auf Rang 6 und erreichte seine beste Platzierung in dieser Disziplin im Schi-Weltcup.

ALTA BADIA, RADENTHEIN. Der Radentheiner Marco Schwarz fuhr beim Riesentorlauf in Alta Badia (ITA) auf Platz sechs und erreichte damit sein bestes Ergebnis im Schi-Weltcup in dieser Disziplin. Nach dem ersten Durchgang lag der 24-Jährige, der mit Startnummer 16 ins Rennen ging, sogar noch auf Rang 4. Im Finale fiel "Blacky" dann allerdings bei schwierigen Bedingungen auf der Gran Risa auf Platz 6 zurück. Sieger wurde der Norweger Henrik Kristoffersen.

Am Montag findet an selbem Ort ein Parallel-Riesenslalom statt.