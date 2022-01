Von 4. bis 22. Februar finden in Peking die Olympischen Winterspiele statt. Kärnten hat dort auch einige heiße Eisen im Feuer, wobei Marco Schwarz im Slalom und in der Alpinen Kombination zu den Top-Favoriten zählt. Einer der beiden Starts steht jedoch an der Kippe.

TARVIS/KÄRNTEN. Marco Schwarz zählt zu den ganz heißen Eisen Kärntens im Kampf um Edelmetall bei den Olympischen Spielen in Peking, die bereits in wenigen Wochen stattfinden. Neben dem Slalom ist es insbesondere die Alpine Kombination, wo man dem Radentheiner einiges zutrauen kann. Um dort aber überhaupt an den Start gehen zu können, muss sich "Blacky" beeilen.

Abfahrtsergebnis fehlt

Gemäß Reglement muss man für die Startberechtigung bei Olympia nämlich zumindest ein Abfahrtsergebnis mit FIS-Punkten im Zeitraum zwischen 1. Juli 2019 und 16. Jänner 2021 erbringen. Grund dafür ist, dass die Alpine Kombination mit einer Abfahrt im Speed-Part ausgetragen wird.

Abfahrtslauf unter Druck in Tarvis

Nun hat der amtierende Kombi-Weltmeister von Cortina jedoch im angesprochenen Zeitraum keine einzige Abfahrt bestritten. Muss einer der großen Favoriten also bei der Alpinen Kombination in Peking zuschauen? Nicht, wenn es nach ihm geht. Zumindest bei einer der zwei Europacup-Abfahrten am Donnerstag und Freitag in Tarvis wird er an den Start gehen - und sich hoffentlich das Ticket für die olympische Kombi sichern.