Die Unterliga West startet in die Meisterschaft. Seeboden geht neue Wege und beginnt gegen Titelaspiranten Landskron.

SEEBODEN. (Peter Tiefling). Nach der Winterpause ist vor der Meisterschaft. Und dies ist auch eine Zeitspanne, wo sich Abseits der Fußballplätze viel verändert und hier speziell in den Vorstandssitzungen der einzelnen Fußballvereine. So geschehen auch beim SV Seeboden.

Der neue Mann

Obmann Herbert Brugger installierte gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Lajos Gancs als sportlichen Leiter. „Ziel ist es, mit ihm an der Spitze unsere Matchstrategie auf Pressing gegen den Ball, Ballbesitz und Positionsspiel umstellen. Dieses System ist verstärkt auf Teamarbeit ausgerichtet und soll auch den Einbau von vereinseigenen Nachwuchsspielern erleichtern“, begründet Brugger die Vereinsneuausrichtung.

Neues Trainergespann

Nachdem sich in der Übertrittszeit Bernhard Abwerzger, Anton Peric, Manuel Dullnig, Manuel Steinacher, Christoph Eigenberger, Bernd Passler, Andi Allmayer, Christian Sperl und Pascal Eder aus beruflichen oder persönlichen Gründen sportlich veränderten, sahen sich die Seebodner auch auf bei der Spielerkaderaufstellung zu handeln. „Da auch unser bisheriger Trainer Martin Abwerzger vergangenen Jänner sein Amt zur Verfügung stellte, haben wir nach einer Gesamtlösung gesucht und auch gefunden"sagt Brugger. Rafael Graf agiert in dieser Saison als Spielertrainer und hat Daniel Trupp und Torhüter Florian Heindl als erfahrene Spieler an seiner Seite. "Wir sind auch vermehrt auf Teamarbeit ausgerichtet. Die Elf braucht und wird die nötige Zeit aber bekommen, um sich neu zu finden und das neue Spielsystem zu automatisieren“, sagt Graf.

Saisonstart

Daher erwartet sich Brugger nach dem Aus im KFV-Villacher Bier Cup gegen Lendorf (2:5) beim Heimstart in die Unterliga West gegen Landskron (Samstag, 1. 8./17 Uhr) keine großen Wunder, aber ein Zähler zum Anschreiben in der Tabelle sollte möglich sein.

ZUR SACHE:

Verein:SV Seeboden

Liga: Unterliga West

Obmann: Herbert Brugger

Trainerstab: Raphael Graf, Daniel Trupp, Lajos Gancs

Spielerkader: Florian Heindl, Herbert Brugger, Timon Murauer; Lucas Ebner, Rafael Graf, Karl Klinar, Bilal Memic, Daniel Trupp, Valentino Zippo, Tomas Zlanabitnig, Arnes Besic, Stefan Brugger, Christian Krieber, Julian Müller, Mario Dadic, Manuel Gaggl, Jonas Kleewein, Sami Omic, Arno Unterlerchner.

Nächste Heimspiele: Landskron (1.8./17 Uhr), Lind (15.8./17 Uhr), Sirnitz (22.8./17 Uhr), Matrei (5.9./17 Uhr),