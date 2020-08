Tolle Erfolge für die Schwimmer des FK SV Spittal bei den Staats- und Nachwuchsmeisterschaften in Graz.Heiko Gigler holte vier Mal Gold.

SPITTAL. Graz war Schauplatz der Schwimm-Staatsmeisterschaften sowie der nationalen Junioren- und Nachwuchsmeisterschaften. Der SV FK Spittal war in der Murstadt mit zwölf Athleten vertreten. Herausragend war einmal mehr Heiko Gigler mit vier Staatsmeistertitel über 50 und 100 m Freistil sowie 50 und 100 m Schmetterling. Gemeinsam mit seinem Coach Jakub Maly, feilt der Student nun weiter an der Olympiaqualifikation.

Starkes weibliches Geschlecht



Langstrecken-Spezialistin Carina Bodner gewann Silber in der Juniorenwertung über 800 m Freistil. Marijana Jelic holte bei den Juniorinnen gleich im ersten Bewerb Bronze über 50 m Schmetterling. Ihr Können zeigte sie auch über die Krauldistanzen: Über 100 m Freistil schwamm sie zu Silber und über die 50 m Freistil zu Bronze. Mit ihren tollen Zeiten in den Freistil und Schmetterlingsbewerben qualifizierte sie sich sogar für das A Finale der allgemeinen Klasse. Ihre Teamkollegin Sara Zweibrot jubelte über 200m Freistil in der Juniorenwertung über Platz 2.

Nachwuchs drängt nach

Im Nachwuchs zeigten Tristan Huber und Rebecca Kretz einmal mehr auf: In der Altersklasse 13 eroberte Tristan Huber sowohl eine Silbermedaille über 200m Lagen als auch eine Bronzemedaille über 100 m Brust. Ebenfalls sehr stark: Rebecca Kretz mit drei dritten Plätzen in der Altersklasse 15 über die 200 m Rücken, 100 m Rücken sowie über die 200m Freistil.



Stolzer Trainer

Der SV FK Spittal belegte im Medaillenspiegel am Ende Platz 3. Team Trainer Alexandre Deblaise bilanzierte entsprechend stolz und zufrieden: "Unsere Athleten sind viele persönliche Bestzeiten, Podestplatzierungen und Staatsmeistertitel erschwommen."