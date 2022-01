Die XXIV. Olympischen Winterspiele in Peking stehen vor der Tür. Mit Anna Gasser (Snowboard Freestyle), Marco Schwarz und Otmar Striedinger (beide Ski Alpin) kämpfen vom 4. bis 20. Feber 2022 auch drei heiße Eisen aus dem Bezirk Spittal um Edelmetall.

BEZIRK SPITTAL. Anna Gasser aus Millstatt kennt das Gefühl olympisches Gold zu gewinnen. Bereits 2018 triumphierte die 30-Jährige in Pyeongchang im Big Air Bewerb. Auch heuer zählt die Snowboarderin bei den Olympischen Winterspielen in Beijing zu den Mitfavoritinnen: Gasser konnte in dieser Saison bereits den Big Air Weltcup mit Bewerben in Chur (Platz 2) und Steamboat Springs (Platz 2) für sich entscheiden. Auch im Slopestyle zeigte die 30-Jährige zuletzt mit Rang 2 in Laax auf. Sie ist damit im Big Air und Slopestyle Event eine Medaillenbank.

Spätberufene

Ihre sportlichen Anfänge hat Gasser im Kunstturnen. Erst 2010 bzw. mit 18 Jahren startete sie ihre erfolgreiche Snowboardkarriere. 2013 stand sie als erster Frau einen Cab Double Cork 900 - einen doppelten Rückwärtssalto mit zweieinhalb schraubenförmigen Drehungen. Es folgte ein steiler Aufstieg, u.a. mit Siegen bei den X-Games (Slopestyle 2017, Big Air 2018, Big Air 2019, Big Air 2020) sowie dem Weltmeistertitel im Big Air 2017 in der Sierra Nevada.

Im Weltcup feierte Gasser bisher neun Siege und hamsterte bereits sechs Weltcup-Kugeln: Sie gewann zwei Mal den Freestyle-Weltcup (2016/17, 2020/21), drei Mal den Big-Air-Weltcup (2016/17, 2017/18, 2021/22) und einmal den Slopestyle-Weltcup (2020/21).

Ein Star im Netz

Anna Gasser ist ein Star im Netz. Österreichs Sportlerin der Jahre 2017 und 2018 teilt ihre Bilder und Videos auf Instagram mit 465.000 Followern. Die 30-Jährige ist Werbegesicht für Marken wie Milka, blue-tomato oder Audi und ein Filmstar. 2021 kam die Dokumentation "Anna Gasser – Der Funke in mir/The Spark Within" raus. Auch Freund Clemens Millauer ist Snowboardprofi.

Schwarz fehlt Einzelmedaille

Marco Schwarz aus Radenthein hat bereits eine Olympia Medaille zu Hause. Der Schi-Artist, der in Peking zum zweiten Mal an Olympischen Winterspielen teilnimmt, gewann bereits 2018 in Pyeongchang Silber im Teambewerb. Außerdem stand der 26-Jährige im Slalom (Platz 11) und in der Kombi (Rang 4) am Start. Eine Olympische Einzelmedaille fehlt ihm also noch.

Top-Saison 2020/21



In der vergangenen Saison folgte der bisherige Höhepunkt in der Karriere des Schi-Artisten: "Blacky" sicherte sich mit einer starken Saison und Slalom-Siegen in Adelboden und Schladming den Gewinn der kleinen Weltcup-Kristall-Kugel. Außerdem krönte er die Saison mit WM-Gold in der Kombination und Bronze im Riesentorlauf. Damit stockte der Gegendtaler seine Medaillensammlung bei Großereignissen auf sechs Stück auf.

Aufsteigende Form

In dieser Saison schlüpfte "Blacky" in die Rolle des Gejagten. Eine Knöchelverletzung, die er sich beim Training auf der Resterhöhe zuzog, bremste den Ausnahmekönner. Die Formkurve zeigt aber nach oben. Heißt: Mit Schwarz ist in Kombi, Slalom, RTL und im Team zu rechnen. 2012 holte Schwarz bereits Triple-Gold (RTL, Super-Kombi, Team) bei der Jugend-Olympiade!

Olympia-Comeback für Striedinger

Platz 2 in der Wengen-Abfahrt bedeutete für Otmar Striedinger aus Nöring (Gemeinde Krems) das Ticket für die Winterspiele in Peking. Für den 30-Jährigen ist es ein Olympia-Comeback. Er nahm bereits 2014 an den Bewerben in Sotschi teil. Damals holte er Platz 5 im Super G und beendete die Super-Kombi auf Rang 21.

Sieg fehlt noch

2013 fuhr "Oti" mit Platz 2 beim Super-G von Beaver Creek erstmals bei einem Weltcuprennen auf das Podest. Mittlerweile hält der Routinier bei fünf Podestplätzen in Abfahrt bzw. Super-G. Ein Sieg fehlt dem Speed-Spezialisten aber noch. Dazu kommen drei WM-Teilnahmen in Vail & Beaver Creek 2015, Åre 2019 und Cortina d’Ampezzo 2021. Wir drücken dem Trio die Daumen.

Alle Infos zu allen Bewerben und Startzeiten der olympischen Winterspiele in Peking findet man online unter https://olympics.com/de/beijing-2022/