In Bacher Bussen werden Viren und Bakterien ab sofort durch eine spezielle Luftreinigungstechnologie zerstört.

RADENTHEIN. Die Busreisebranche wurde von der Corona Krise besonders stark getroffen. Die Zahl der Reisenden ist klein, die Angst vor Corona groß. Doch „Stillstehen“ und „Abwarten“ war noch nie das Motto von Martin Bacher, Geschäftsführer des größten privaten Busunternehmens in Kärnten.

„Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir alles tun, um eine Fahrt in unseren modernen Bussen besonders sicher und angenehm zu gestalten“, weiß Martin Bacher. Eine professionelle Reinigung gehört da ebenso dazu, wie moderne Geschichts-Schutzmasken aus Plexiglas, großer Sitzabstand und ausreichend hochwertiges Desinfektionsmittel für alle Reisenden.



Sicherheitskonzept ausgebaut



Nun wurde das Corona-Sicherheitskonzept ausgebaut. Als erstes Kärntner Unternehmen hat Bacher einige seiner aktiven Busse mit einem patentierte Luftreinigungstechnologie ausgestattet, die für eine fast 100-prozentig virenfrei Luft im Fahrgastinnenraum sorgt. „Es handelt sich dabei um eine jahrelang erprobte amerikanische Technologie, welche weltweit in Krankenhäusern, der Lebensmittelindustrie, dem U.S. Militär usw. eingesetzt wird“, so der Radentheiner der dafür keine Kosten scheute (pro Bus 2.000 Euro) und von deutschen Kollegen positive Rückmeldungen erhielt.

Zur Sache

Ein Luftbehandlungsapparat, der in die Belüftungs- und Klimaanlage der Busse eingebaut wurde, funktioniert auf Grundlage der Photohydroionisierungs-Technologie. Sie besitzt die Eigenschaft, in der Luft vorhandene Mikroorganismen durch Oxidation unschädlich zu machen.