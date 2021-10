Eigentumswohnungen in Seenähe besonders im Trend. Preise haben durchwegs angezogen. Leichtes Plus an Wohnungsverkäufen im Bezirk...

KÄRNTEN. Wohnungen in Kärnten sind gefragt wie nie zuvor: Im ersten Halbjahr 2021 verzeichnete der Eigentumswohnungsmarkt ein Plus von 380 Wohnungen (+33,3 %) und eine neue Höchstmarke von 1.521 Verbücherungen!

Seewohnungen im Trend

Das Preissegment geht weit auseinander. Wohungen in See Regionen sind bei in- und ausländischen Kunden begehrt. Daher ist dort die Bautätigkeit auch am höchsten. "Neubau und See-Nähe sind Preistreiber. Das erklärt die Preisunterschiede zwischen Touristik-Hotspots und ruhigen Landgebieten“, so Daniel Lobnik von RE/MAX. Kein Wunder, dass der Quadratmeterpreis in Kärnten 2020/21 den stärksten Anstieg aller Bundesländer vollzog: Von 2.654 Euro um +416 Euro auf beachtliche 3.070 Euro. Die Quadratmeterpreis-Bandbreite reicht in Österreich von 2.212 Euro als Höchstpreis im Einstiegspreissegment bis zu 3.722 Euro als Mindestpreis für die teuersten 25 %.

Ein Plus im Bezirk

Kärnten verzeichnet mit 1.521 Verbücherungen eine Höchstmarke am Eigentumswohnungsmarkt. Der Bezirk Spittal legte im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um +34 auf 163 Verkaufsakte zu. Gesamt gab es kärntenweit ein Plus von 380 verkauften "Bleiben". Highlights: Villach (Stadt und Land) verzeichnet mit 435 Wohnungen (+131) einen Rekord. Feldkirchen überspringt mit 102 (+25) erstmals die 100er-Marke. Hermagor (35) verdreifacht sich.

Leistbare Wohnungen in Spittal



Turbulent war die Kärntner Wohnungspreisentwicklung 2020 und im ersten Halbjahr 2021. Klagenfurt-Land legt mit 289.389 Euro (+36,1 %) einen in Kärnten für eine Durchschnittswohnung noch nie gesehenen Preis vor. Der Grund liegt im Neubauanteil. Feldkirchen mit 208.925 Euro und Villach Stadt + Land mit 200.158 Euro pro Wohneinheit finden sich erstmals im 200.000 Euro Club. Spürbar ruhiger läuft es im Bezirk Spittal mit einem Wohnungswert von 185.629 Euro (+3,2%).

Unter den Landeshauptstädten ist Klagenfurt mit 173.139 im unteren Drittel. Völkermarkt reduziert die Wohnungspreise um -18,9 % auf 117.602 Euro.